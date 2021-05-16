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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Эльче
Кадис - Эльче: обзор матча 16 мая 2021
Кадис
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 3
Завершен
Эльче
15'
Х. Мари (П)
58'
П. Милья
64'
Д. Гонсалес
88'
Фидель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Эльче
Желтая карточка
Фали
90'
+3
Желтая карточка
Э. Лосано
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:3!
Фидель
Пас отдал
Г. Каррийо
84'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
Л. Бойе
77'
Замена
М. Сифуэнтес
️️️️
Хосан
77'
Замена
И. Марконе
️️️️
О. Мфулу
76'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
73'
Желтая карточка
Фидель
Замена
А. Фернандес
️️️️
И. Альехо
73'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Х. Мари
72'
Замена
А. Негредо
️️️️
И. Шапоньич
72'
Желтая карточка
И. Альехо
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гонсалес
Замена
П. Алкала
️️️️
Й. Йонссон
62'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Л. Эспино
61'
59'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
П. Пьятти
58'
ГОЛ! 1:1!
П. Милья
Пас отдал
Р. Гути
53'
Желтая карточка
Хосан
15'
Желтая карточка
Г. Верду
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мари
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эльче
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
77
Мамади Диарра
ЛВ
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
18
Хон Гарридо
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
31
Кике Карраско
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
19
Луисми
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-2-2-2
1
Жиль
18
Эспино
3
Фали
18
Мауро
4
Мартин
16
Йонссон
6
Хосе Мари
14
Альехо
29
Малбашич
11
Лосано
8
Шапоньич
3-1-1-3-2
13
Газзанига
19
Барраган
16
Гонсалес
5
Верду
12
Мфулу
10
Гути
17
Хосан
10
Пьятти
11
Милья
15
Бойе
10
Фидель
16
Йонссон
4
Алкала
4
Алкала
16
Йонссон
14
Альехо
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Альехо
18
Эспино
20
Искьердо
20
Искьердо
18
Эспино
8
Шапоньич
21
Негредо
21
Негредо
8
Шапоньич
6
Хосе Мари
19
Собрино
19
Собрино
6
Хосе Мари
15
Бойе
13
Паласиос
13
Паласиос
15
Бойе
17
Хосан
23
Сифуэнтес
23
Сифуэнтес
17
Хосан
12
Мфулу
23
Марконе
23
Марконе
12
Мфулу
10
Пьятти
9
Каррийо
9
Каррийо
10
Пьятти
Остались в запасе
Кадис
Эльче
31
Кике Карраско
ПВ
77
Мамади Диарра
ЛВ
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
80
Альберто Переа
ЛВ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Эдгар Бадия
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
31
Кике Карраско
ПВ
77
Мамади Диарра
ЛВ
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Хон Гарридо
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
80
Альберто Переа
ЛВ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Кадис - Эльче
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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