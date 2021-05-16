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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 16 мая 2021
Майнц
16.05.2021, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
90+1'
Р. Квайсон (П)
23'
Р. Геррейру
42'
М. Ройс
80'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Квайсон
90'
+1
88'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Д. Беллингем
Замена
Д. Кор
️️️️
Д. Латца
84'
84'
Замена
Рейньер
️️️️
Д. Санчо
84'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Ройс
84'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
80'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Брандт
Пас отдал
Э. Холанд
76'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Онисиво
72'
Замена
К. Штегер
️️️️
Ж. Бутьюс
72'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Р. Глатцель
46'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Д. Да Коста
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Санчо
23'
ГОЛ! 0:1!
Р. Геррейру
Пас отдал
Д. Санчо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Майнц
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
1
Marius Liesegang
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Боруссия Д
41
Стефан Дрляча
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
27
Томас Делэни
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
3-2-2-1-2
1
Дамен
6
Сент-Джуст
42
Хак
13
Ниахате
21
Да Коста
18
Бросински
18
Баррейро
46
Латца
14
Бутьюс
9
Онисиво
19
Глатцель
4-2-3-1
1
Бюрки
12
Менье
28
Аканджи
15
Хуммельс
22
Геррейру
5
Беллингем
81
Дауд
19
Санчо
18
Ройс
10
Рейна
9
Холанд
21
Да Коста
6
Фернандес
6
Фернандес
21
Да Коста
46
Латца
31
Кор
31
Кор
46
Латца
14
Бутьюс
7
Штегер
7
Штегер
14
Бутьюс
9
Онисиво
11
Салаи
11
Салаи
9
Онисиво
19
Глатцель
19
Квайсон
19
Квайсон
19
Глатцель
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
5
Беллингем
27
Делэни
27
Делэни
5
Беллингем
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
19
Санчо
19
Рейньер
19
Рейньер
19
Санчо
18
Ройс
9
Азар
9
Азар
18
Ройс
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
1
Marius Liesegang
ЦФ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Бо Свенссон
41
Стефан Дрляча
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Marius Liesegang
ЦФ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
41
Стефан Дрляча
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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