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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Брондбю
Копенгаген - Брондбю: обзор матча 16 мая 2021
Копенгаген
16.05.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
2 : 1
Завершен
Брондбю
27'
А. Максе (АГ)
55'
Й. Винд (П)
39'
С. Хедлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Брондбю
Желтая карточка
Зека
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Корлу
87'
Желтая карточка
М. Швабе
Желтая карточка
М. Дарами
87'
86'
Замена
Р. Корлу
️️️️
М. Френдруп
82'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
М. Уре
Замена
К. Вильчек
️️️️
Й. Винд
82'
78'
Желтая карточка
Э. Юнг
68'
Красная карточка
Й. Линдстрем
61'
Замена
А. Павлович
️️️️
А. Брус
60'
Замена
С. Ростед
️️️️
Х. Херманнссон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Винд
55'
46'
Замена
А. Слимане
️️️️
Л. Виген
45'
+2
Желтая карточка
А. Брус
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Хедлунд
Пас отдал
К. Менса
Замена
М. Дарами
️️️️
Й. Стаге
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Максе
27'
6'
Желтая карточка
Х. Херманнссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
4-3-1-2
1
Грютебуст
2
Анкерсен
25
Занка
20
Бойлесен
25
Нельссон
21
Лерагер
6
Стаге
6
Зека
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
19
Винд
4-3-1-2
1
Швабе
5
Брус
2
Максе
6
Херманнссон
5
Юнг
25
Френдруп
14
Менса
13
Виген
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
6
Стаге
9
Дарами
9
Дарами
6
Стаге
19
Винд
10
Вильчек
10
Вильчек
19
Винд
17
Уре
8
Беркеейет
8
Беркеейет
17
Уре
6
Херманнссон
24
Ростед
24
Ростед
6
Херманнссон
13
Виген
20
Слимане
20
Слимане
13
Виген
25
Френдруп
10
Корлу
10
Корлу
25
Френдруп
5
Брус
20
Павлович
20
Павлович
5
Брус
Остались в запасе
Копенгаген
Брондбю
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Мадс Хермансен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Копенгаген - Брондбю
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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