Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Аякс
Витесс - Аякс: обзор матча 16 мая 2021
Витесс
16.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 3
Завершен
Аякс
44'
Л. Опенда
12'
С. Аллер
43'
Антони
75'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Аякс
Замена
М. Манхоф
️️️️
М. Виттек
90'
+1
85'
Замена
У. Идрисси
️️️️
М. Кудус
85'
Замена
З. Лабиад
️️️️
Д. Тадич
84'
Желтая карточка
Д. Нерес
77'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Аллер
77'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Д. Ренш
75'
ГОЛ! 1:3!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Нерес
Замена
I. Toure
️️️️
Р. Базур
62'
Замена
Т. Брунс
️️️️
Д. Хейсман
62'
Замена
А. Броя
️️️️
Х. Гонг
62'
58'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
ГОЛ! 1:2!
Л. Опенда
44'
43'
ГОЛ! 0:2!
Антони
Пас отдал
С. Аллер
25'
Желтая карточка
Антони
Желтая карточка
Т. Хайек
23'
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
Пас отдал
Ю. Эккеленкамп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
44
Энрико Эрнандес
АП
18
Хилари Гонг
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Аякс
20
Дан Райцигер
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ОП
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-2-3-1
22
Пасвер
32
Виттек
37
Хайек
5
Дехи
2
Даса
6
Тронстад
23
Базур
23
Хейсман
44
Эрнандес
18
Гонг
17
Опенда
4-2-3-1
1
Стекеленбург
4
Схюрс
2
Ренш
6
Мартинес
12
Тимбер
32
Эккеленкамп
8
Гравенберх
7
Антони
20
Кудус
10
Тадич
22
Аллер
23
Базур
27
27
23
Базур
23
Хейсман
10
Брунс
10
Брунс
23
Хейсман
32
Виттек
42
Манхоф
42
Манхоф
32
Виттек
18
Гонг
27
Броя
27
Броя
18
Гонг
2
Ренш
2
Клайбер
2
Клайбер
2
Ренш
10
Тадич
52
Лабиад
52
Лабиад
10
Тадич
20
Кудус
11
Идрисси
11
Идрисси
20
Кудус
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
22
Аллер
9
Бробби
9
Бробби
22
Аллер
Остались в запасе
Витесс
Аякс
39
Ноа Огайо
ЦФ
6
Уссама Таннан
АП
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
24
Энрик Льянсана
ОП
16
Калвин Ратси
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
39
Ноа Огайо
ЦФ
6
Уссама Таннан
АП
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Остались в запасе
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
24
Энрик Льянсана
ОП
16
Калвин Ратси
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Витесс - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
Новости команд
Все
Витесс
Аякс
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+