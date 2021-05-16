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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Осасуна
Атлетико - Осасуна: обзор матча 16 мая 2021
Атлетико
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
82'
Р. Лоди
88'
Л. Суарес
76'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Осасуна
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Л. Суарес
90'
+1
90'
+1
Замена
Л. Авила
️️️️
Д. Брашанац
Желтая карточка
Л. Суарес
89'
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Я. Карраско
88'
84'
Желтая карточка
Д. Брашанац
ГОЛ! 1:1!
Р. Лоди
Пас отдал
Ж. Феликс
82'
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Корреа
81'
Замена
Э. Эррера
️️️️
М. Льоренте
80'
77'
Замена
Л. Торро
️️️️
Э. Барха
77'
Замена
Э. Гальего
️️️️
А. Будимир
76'
Желтая карточка
А. Будимир
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Будимир
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Эрмосо
66'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
С. Ньигес
66'
66'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Джони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
24
Джони
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
15
Савич
18
Фелипе
22
Эрмосо
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
9
Суарес
4-2-3-1
1
Эррера
5
Гарсия
22
Рамальо
15
Гарсия
3
Крус
7
Монкайола
5
Брашанац
11
Барха
14
Гарсия
24
Джони
17
Будимир
22
Эрмосо
6
Лоди
6
Лоди
22
Эрмосо
9
Суарес
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
9
Суарес
14
Льоренте
16
Эррера
16
Эррера
14
Льоренте
8
Ньигес
79
Феликс
79
Феликс
8
Ньигес
10
Корреа
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Корреа
11
Барха
6
Торро
6
Торро
11
Барха
24
Джони
10
Торрес
10
Торрес
24
Джони
17
Будимир
18
Гальего
18
Гальего
17
Будимир
5
Брашанац
6
Авила
6
Авила
5
Брашанац
Остались в запасе
Атлетико
Осасуна
13
Иво Грбич
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Атлетико - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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