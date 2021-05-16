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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Вольфсберг
Тироль - Вольфсберг: обзор матча 16 мая 2021
Тироль
16.05.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 9 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсберг
13'
Ж. Рогель
73'
B. Pranter
62'
Д. Йовелич
69'
Д. Йовелич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Вольфсберг
90'
+2
Вторая желтая
Д. Баумгартнер
90'
+2
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
Пенальти не реализован!
B. Pranter
90'
+2
Желтая карточка
N. Celic
90'
Желтая карточка
J. Naschberger
86'
Замена
Р. Смит
️️️️
F. Buchacher
83'
80'
Замена
Д. Визингер
️️️️
М. Тафернер
Замена
J. Naschberger
️️️️
Т. Пецос
80'
ГОЛ! 2:2!
B. Pranter
Пас отдал
Т. Анселм
73'
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Йовелич
Пас отдал
М. Лиендл
Замена
B. Pranter
️️️️
Z. Dedic
65'
Замена
Т. Анселм
️️️️
Ф. Ридер
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Йовелич
60'
Замена
А. Ясич
️️️️
Л. Шефль
ГОЛ! 1:0!
Ж. Рогель
Пас отдал
N. Celic
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
0
F. Toplitsch
ЦП
14
J. Naschberger
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
21
Шейху Дьен
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
4-4-2
25
Освальд
6
Бехоунек
3
Гугганиг
26
24
Кох
33
Ридер
6
Пецос
43
21
Рогель
0
8
Фредериксен
3-5-1-1
29
Куттин
5
Мухаремович
22
Баумгартнер
3
Шерцер
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
24
Верницниг
23
Шефль
30
Тафернер
18
Рохер
9
Йовелич
6
Пецос
14
14
6
Пецос
26
8
Смит
8
Смит
26
33
Ридер
11
Анселм
11
Анселм
33
Ридер
0
0
0
0
23
Шефль
97
Ясич
97
Ясич
23
Шефль
30
Тафернер
29
Визингер
29
Визингер
30
Тафернер
Остались в запасе
Тироль
Вольфсберг
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
31
Александер Кофлер
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
0
F. Toplitsch
ЦП
Остались в запасе
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
31
Александер Кофлер
ВР
17
Кай Страцниг
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
21
Шейху Дьен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Тироль - Вольфсберг
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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