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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Витория Гимараеш
Маритиму - Витория Гимараеш: обзор матча 16 мая 2021
Маритиму
16.05.2021, воскресенье, 22:00
Португалия. Примейра, 33 тур
0 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Витория Гимараеш
Замена
F. Bambock
️️️️
Р. Гитан
83'
Замена
С. Бельтраме
️️️️
J. Correa
83'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
73'
73'
Замена
Л. Фостер
️️️️
А. Алмейда
73'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Рочинья
Замена
M.
️️️️
П. Пеладжо
73'
Желтая карточка
П. Пеладжо
71'
Замена
R. Macedo
️️️️
Э. Коста
66'
Желтая карточка
Ж. Таго
65'
55'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Б. Дуарте
43'
Желтая карточка
Ф. Сако
Желтая карточка
J. Correa
35'
35'
Желтая карточка
Д. Менса
Желтая карточка
Р. Сантос
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
0
J. Correa
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
12
Эдгар Коста
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
14
Джидеон Менса
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Маритиму
27
Charles
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
17
Milson
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Витория Гимараеш
28
Элдер Са
ЛЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Абедзаде
15
Сантос
5
Зайнадине
45
Шина
5
Андраде
2
Винк
0
6
Пеладжо
99
Гитан
95
Таго
12
Коста
4-4-2
14
Варела
77
Сако
44
2
Мумин
13
Амару
8
Алмейда
18
Пепелу
10
Эдвардс
14
Менса
19
Дуарте
10
Рочинья
6
Пеладжо
17
17
6
Пеладжо
0
10
Бельтраме
10
Бельтраме
0
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
99
Гитан
12
12
99
Гитан
12
Коста
7
7
12
Коста
10
Рочинья
17
Жанвье
17
Жанвье
10
Рочинья
19
Дуарте
19
Эступиньян
19
Эступиньян
19
Дуарте
8
Алмейда
9
Фостер
9
Фостер
8
Алмейда
Остались в запасе
Маритиму
Витория Гимараеш
2
Андреас Каро
ЦЗ
22
Марсело Гермес
ЛЗ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
27
Charles
ВР
Главный тренер
Даниэль Рамос
28
Элдер Са
ЛЗ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
24
Зие Уаттара
ПЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
2
Андреас Каро
ЦЗ
22
Марсело Гермес
ЛЗ
23
Tim Soderstrom
ЦФ
27
Charles
ВР
Остались в запасе
28
Элдер Са
ЛЗ
25
Alhassan Wakaso
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
24
Зие Уаттара
ПЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Маритиму - Витория Гимараеш
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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