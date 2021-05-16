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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леванте
Хетафе - Леванте: обзор матча 16 мая 2021
Хетафе
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
13'
К. Аленья
84'
Т. Кубо
30'
Г. Мелеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леванте
Желтая карточка
К. Эрнандес
90'
+6
Красная карточка
Д. Тимор
90'
+1
Желтая карточка
Х. Иглесиас
88'
Желтая карточка
Т. Кубо
85'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кубо
84'
84'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Коке
Желтая карточка
М. Арамбарри
82'
Замена
Т. Кубо
️️️️
М. Кукурелья
75'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
75'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
К. Аленья
75'
71'
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
Х. Луис Моралес
64'
Замена
Р. Марти
️️️️
А. Кантеро
64'
Замена
С. Леон
️️️️
Д. Гомес
Замена
А. Ньом
️️️️
Э. Унал
56'
46'
Замена
О. Дуарте
️️️️
Р. Везо
30'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мелеро
Пас отдал
Х. де Фрутос
Замена
Х. Мата
️️️️
Анхель
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Аленья
Пас отдал
М. Кукурелья
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
21
Сабит Абдулай
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-3-2
13
Сорья
17
Оливера
17
Кукурелья
2
Джене
22
Суарес
24
Тимор
88
Максимович
8
Арамбарри
10
Аленья
9
Анхель
20
Унал
4-1-1-2-2
25
Карденас
23
Коке
21
Рубен Везо
44
Пьер
18
Клер
11
Мальса
16
Мелеро
19
де Фрутос
21
Кантеро
99
Гомес
25
Моралес
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
20
Унал
12
Ньом
12
Ньом
20
Унал
17
Кукурелья
14
Кубо
14
Кубо
17
Кукурелья
10
Аленья
9
Эрнандес
9
Эрнандес
10
Аленья
9
Анхель
17
Мата
17
Мата
9
Анхель
21
Рубен Везо
6
Дуарте
6
Дуарте
21
Рубен Везо
23
Коке
21
Мирамон
21
Мирамон
23
Коке
25
Моралес
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
25
Моралес
21
Кантеро
9
Марти
9
Марти
21
Кантеро
99
Гомес
11
Леон
11
Леон
99
Гомес
Остались в запасе
Хетафе
Леванте
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Энис Барди
АП
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
17
Сон
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
17
Сон
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Хетафе - Леванте
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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