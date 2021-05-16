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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Рандерс
Мидтьюлланд - Рандерс: обзор матча 16 мая 2021
Мидтьюлланд
16.05.2021, воскресенье, 14:00
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
1 : 1
Завершен
Рандерс
80'
Эвандер
45+2'
В. Хаммершой-Мистрати (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Рандерс
Замена
М. Андерсон
️️️️
Д. Андерссон
90'
88'
Желтая карточка
Б. Копплин
85'
Замена
N. Mileusnić
️️️️
М. Греве
ГОЛ! 1:1!
Эвандер
80'
72'
Желтая карточка
М. Греве
70'
Желтая карточка
М. Эго
Замена
Аилтон
️️️️
Д. Коолс
61'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
П. Систо
61'
53'
Желтая карточка
С. Гравес
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Й. Каюсте
46'
46'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
46'
Замена
М. Каллесе
️️️️
Т. Клюснер
Желтая карточка
Э. Святченко
45'
+2
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Хаммершой-Мистрати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
10
Эвандер
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
12
Аилтон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Рандерс
34
Миккел Брунд
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
2
Андерссон
24
Шольц
28
Святченко
27
Коолс
2
Каюсте
10
Эвандер
16
Ониика
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
4-5-2
28
Гравес
0
17
Лауридсен
15
Копплин
4
Йонсен
10
Хаммершой-Мистрати
23
Бундгор
17
Греве
20
Клюснер
45
Эго
30
Карльгрен
27
Коолс
12
Аилтон
12
Аилтон
27
Коолс
2
Андерссон
23
Андерсон
23
Андерсон
2
Андерссон
2
Каюсте
11
Исаксен
11
Исаксен
2
Каюсте
77
Систо
74
Брумадо
74
Брумадо
77
Систо
17
Греве
10
10
17
Греве
20
Клюснер
7
Каллесе
7
Каллесе
20
Клюснер
10
Хаммершой-Мистрати
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
10
Хаммершой-Мистрати
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Рандерс
16
Лука Пфайффер
ЦФ
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
34
Миккел Брунд
ЦЗ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
16
Лука Пфайффер
ЦФ
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
Остались в запасе
34
Миккел Брунд
ЦЗ
40
Bundgaard Filip Kristensen
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Мидтьюлланд - Рандерс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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