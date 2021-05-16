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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Астон Вилла
Кристал Пэлас - Астон Вилла: обзор матча 16 мая 2021
Кристал Пэлас
16.05.2021, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 2
Завершен
Астон Вилла
32'
К. Бентеке
75'
А. Эль-Мохамади (АГ)
84'
Т. Митчелл
17'
Д. МакГинн
34'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Астон Вилла
Желтая карточка
В. Заа
90'
+2
88'
Замена
Уэсли
️️️️
А. Эль-Гази
86'
Желтая карточка
К. Хаус
86'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Д. Рэмзи
ГОЛ! 3:2!
Т. Митчелл
84'
Желтая карточка
Ш. Куяте
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
А. Эль-Мохамади
75'
Желтая карточка
Д. Уорд
73'
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Д. МакКарти
73'
64'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Б. Траоре
50'
Желтая карточка
Д. МакГинн
34'
ГОЛ! 1:2!
А. Эль-Гази
Пас отдал
О. Уоткинс
ГОЛ! 1:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Т. Митчелл
32'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
27
Джеффри Шлупп
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Батлэнд
3
Митчелл
24
Кэхилл
25
Уорд
8
Куяте
16
МакКарти
27
Шлупп
10
Заа
10
Эзе
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-1-1-3-1
1
Мартинес
27
Эль-Мохамади
15
Конса
30
Хаус
23
Таргетт
15
Луис
7
МакГинн
11
Траоре
41
Рэмзи
21
Эль-Гази
11
Уоткинс
16
МакКарти
5
Томкинс
5
Томкинс
16
МакКарти
11
Траоре
10
Грилиш
10
Грилиш
11
Траоре
41
Рэмзи
9
Дэвис
9
Дэвис
41
Рэмзи
21
Эль-Гази
7
Уэсли
7
Уэсли
21
Эль-Гази
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Астон Вилла
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Кристал Пэлас - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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