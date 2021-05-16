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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Олимпиакос
Панатинаикос - Олимпиакос: обзор матча 16 мая 2021
Панатинаикос
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 10 тур
1 : 4
Завершен
Олимпиакос
53'
Маурисио
7'
Г. Масурас
12'
Г. Масурас
38'
Ю. Эль-Араби
72'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Олимпиакос
Вторая желтая
Л. Вильяфаньес
90'
+1
90'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Хассан
83'
Желтая карточка
А. Бухалакис
80'
Желтая карточка
А. Калогеропулос
78'
Замена
Брума
️️️️
Я. М'Вила
Замена
S. Tzavidas
️️️️
Маурисио
78'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Ф. Иоаннидис
78'
72'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
А. Андруцос
71'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Г. Масурас
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
С. Александропулос
67'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Ф. Македа
67'
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
59'
ГОЛ! 1:3!
Маурисио
Пас отдал
Я. Бузукис
53'
Желтая карточка
Y. Mollo
50'
46'
Замена
К. Лала
️️️️
О. Рябчук
41'
Желтая карточка
О. Рябчук
38'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Г. Масурас
Желтая карточка
Ф. Санчес
30'
Пенальти не реализован!
Л. Вильяфаньес
17'
16'
Желтая карточка
Ж. Са
12'
ГОЛ! 0:2!
Г. Масурас
Пас отдал
А. Хассан
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Масурас
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
10
Карлитос
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
77
Брума
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
70
Тиагу Силва
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
2-1-4-3
31
Христогеоргос
4
Фран Велес
28
Санчес
8
Маурисио
19
Вильяфаньес
14
Александропулос
8
Бузукис
27
Хуанкар
9
Македа
7
Иоаннидис
14
4-1-2-1-2
1
Са
14
Андруцос
4
Калогеропулос
35
Семеду
5
Рябчук
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
7
Масурас
19
Эль-Араби
19
Хассан
9
Македа
7
Нгбакото
7
Нгбакото
9
Македа
8
Маурисио
54
54
8
Маурисио
14
Александропулос
13
Санкаре
13
Санкаре
14
Александропулос
7
Иоаннидис
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
7
Иоаннидис
6
М'Вила
77
Брума
77
Брума
6
М'Вила
5
Рябчук
70
Лала
70
Лала
5
Рябчук
7
Масурас
7
Фортунис
7
Фортунис
7
Масурас
19
Хассан
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
19
Хассан
Остались в запасе
Панатинаикос
Олимпиакос
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
10
Карлитос
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
77
Лазар Ранджелович
ПВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
10
Карлитос
ЦП
23
Василиос Ксенопулос
ВР
16
Шавьер
ЦФ
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Панатинаикос - Олимпиакос
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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