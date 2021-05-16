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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Астерас
ПАОК - Астерас: обзор матча 16 мая 2021
ПАОК
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 10 тур
0 : 1
Завершен
Астерас
28'
R. Gómez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Астерас
90'
+3
Замена
G. Christopoulos
️️️️
F. Bellocq
Желтая карточка
А. Варда
86'
82'
Желтая карточка
Ф. Альварес
Замена
Н. Нинуа
️️️️
Ш. Шваб
64'
Замена
️️️️
Ф. Варела
64'
Замена
М. Крменчик
️️️️
К. Свидерски
63'
63'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Сито
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Э. Михай
46'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
R. Gómez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
22
Ника Нинуа
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
92
Athanasios Michopoulos
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Пасхалакис
2
Лирацис
5
Михайлидис
15
Варела
19
Перейра
4
Михай
22
Шваб
5
Циггарас
17
Цолис
45
Константелиас
28
Свидерски
2-4-4
99
Цифцис
22
Гарсия
19
Кастаньо
6
14
8
Цимас
3
Тасулис
40
Сито
21
97
15
22
Шваб
22
Нинуа
22
Нинуа
22
Шваб
4
Михай
15
Креспо
15
Креспо
4
Михай
28
Свидерски
21
Крменчик
21
Крменчик
28
Свидерски
40
Сито
24
Альварес
24
Альварес
40
Сито
14
22
22
14
Остались в запасе
ПАОК
Астерас
38
Кирьякос Яксис
ОП
77
Георгиос Вракас
АП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
12
Живко Живкович
ВР
2
Родриго Алвес
ЦП
7
Амр Варда
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
92
Athanasios Michopoulos
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
38
Кирьякос Яксис
ОП
77
Георгиос Вракас
АП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
12
Живко Живкович
ВР
2
Родриго Алвес
ЦП
7
Амр Варда
ЦФ
Остались в запасе
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
92
Athanasios Michopoulos
ЦФ
1
Никос Пападопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ПАОК - Астерас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
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