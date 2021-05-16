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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Виктория
Пардубице - Виктория: обзор матча 16 мая 2021
Пардубице
16.05.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Виктория
44'
Каду
67'
P. Cerny
88'
М. Сурзин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Виктория
ГОЛ! 3:0!
М. Сурзин
88'
Замена
М. Сурзин
️️️️
E. Tischler
84'
83'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
Л. Калвах
74'
Замена
О. Михалик
️️️️
А. Чермак
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
74'
ГОЛ! 2:0!
P. Cerny
67'
63'
Замена
М. Кацер
️️️️
П. Буха
46'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
З. Ондрашек
46'
Замена
М. Хибс
️️️️
А. Ба Луа
45'
+3
Красная карточка
Ф. Каша
ГОЛ! 1:0!
Каду
44'
28'
Желтая карточка
Ф. Каша
Желтая карточка
Эвертон
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
20
Каду
ПВ
31
Доминик Костка
ПВ
13
Martin Šejvl
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Пардубице
20
Иржи Слама
ЛЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Виктория
11
Матей Хибс
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
18
Kozeluh Josef
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
1-1-3-5
1
Летачек
37
Челюстка
24
Солил
32
Эвертон
20
Каду
31
Костка
14
9
0
25
13
4-4-2
36
Станек
24
Гавел
2
Гейда
20
25
Каша
20
Буха
47
Чермак
23
Калвах
10
Шулц
13
Ондрашек
50
Ба Луа
14
23
Сурзин
23
Сурзин
14
9
9
9
9
20
Буха
66
Кацер
66
Кацер
20
Буха
50
Ба Луа
11
Хибс
11
Хибс
50
Ба Луа
13
Ондрашек
19
Коваржик
19
Коваржик
13
Ондрашек
47
Чермак
17
Михалик
17
Михалик
47
Чермак
23
Калвах
11
Каямба
11
Каямба
23
Калвах
Остались в запасе
Пардубице
Виктория
28
Vojtech Sychra
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
18
Kozeluh Josef
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
28
Vojtech Sychra
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
8
Samuel Simek
ЦФ
Остались в запасе
18
Kozeluh Josef
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Пардубице - Виктория
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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