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    Расписание матчей 26-06-2021

    май 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2021, 13 тур
    26 июня, суббота
    00:00
    Интер
    1:2
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 14 тур
    26 июня, суббота
    16:45
    Сморгонь
    1:2
    Гомель
    Матч завершен
    26 июня, суббота
    18:45
    Славия-Мозырь
    2:3
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    26 июня, суббота
    20:45
    Шахтер
    1:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2020, 1/8 финала
    26 июня, суббота
    19:00
    Уэльс
    0:4
    Дания
    Матч завершен
    26 июня, суббота
    22:00
    Италия
    2:1
    Австрия
    Матч завершен
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