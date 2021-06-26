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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Австрия
Италия - Австрия: обзор матча 26 июня 2021
Италия
26.06.2021, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Австрия
95'
Ф. Кьеза
105'
М. Пессина
114'
С. Калайджич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Австрия
120'
Желтая карточка
А. Драгович
114'
ГОЛ! 2:1!
С. Калайджич
Пас отдал
Л. Шауб
113'
Замена
К. Триммель
️️️️
С. Ляйнер
113'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
К. Лаймер
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Л. Инсинье
108'
106'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
К. Шлагер
106'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Ф. Гриллич
ГОЛ! 2:0!
М. Пессина
Пас отдал
А. Белотти
105'
104'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
97'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Арнаутович
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
М. Локателли
95'
90'
Замена
А. Шепф
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Д. Берарди
84'
Замена
А. Белотти
️️️️
Ч. Иммобиле
84'
Замена
М. Локателли
️️️️
М. Верратти
68'
Замена
М. Пессина
️️️️
Н. Барелла
67'
Желтая карточка
Н. Барелла
51'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
50'
2'
Желтая карточка
М. Арнаутович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Жоржиньо
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
8
Давид Алаба
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Кристоф Баумгартнер
ЛП
10
Флориан Гриллич
ОП
9
Марсель Забитцер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Алессандро Шепф
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
4
Спинаццола
15
Ачерби
19
Бонуччи
22
Ди Лоренцо
8
Жоржиньо
6
Верратти
18
Барелла
10
Инсинье
11
Берарди
17
Иммобиле
4-1-4-1
13
Бахман
19
Ляйнер
4
Хинтереггер
3
Драгович
8
Алаба
10
Гриллич
20
Лаймер
9
Забитцер
4
Шлагер
10
Баумгартнер
7
Арнаутович
11
Берарди
14
Кьеза
14
Кьеза
11
Берарди
6
Верратти
5
Локателли
5
Локателли
6
Верратти
10
Инсинье
16
Кристанте
16
Кристанте
10
Инсинье
18
Барелла
4
Пессина
4
Пессина
18
Барелла
17
Иммобиле
9
Белотти
9
Белотти
17
Иммобиле
10
Баумгартнер
26
Шепф
26
Шепф
10
Баумгартнер
19
Ляйнер
16
Триммель
16
Триммель
19
Ляйнер
10
Гриллич
17
Шауб
17
Шауб
10
Гриллич
20
Лаймер
6
Илсанкер
6
Илсанкер
20
Лаймер
4
Шлагер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
4
Шлагер
7
Арнаутович
9
Калайджич
9
Калайджич
7
Арнаутович
Остались в запасе
Италия
Австрия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
20
Федерико Бернардески
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
20
Федерико Бернардески
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
17
Александер Шлагер
ВР
12
Павао Перван
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Италия - Австрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
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