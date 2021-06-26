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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - СКА-1938
Славия-Мозырь - СКА-1938: обзор матча 26 июня 2021
Славия-Мозырь
26.06.2021, суббота, 18:45
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
СКА-1938
45+1'
Ф. Нар (П)
90'
M. Slyusar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - СКА-1938
Желтая карточка
K. Pavlyuchek
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
А. Свирепа
90'
+1
Желтая карточка
V. Bakonin
ГОЛ! 2:0!
M. Slyusar
90'
86'
Замена
В. Совпель
️️️️
В. Васильев
85'
Желтая карточка
М. Башилов
Замена
M. Slyusar
️️️️
Ф. Нар
70'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
Е. Барсуков
65'
Замена
I. Tlupov
️️️️
D. Tetteh
61'
60'
Замена
️️️️
A. Musahagian
56'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
Е. Юдчиц
55'
Желтая карточка
В. Васильев
49'
Желтая карточка
А. Рылач
Замена
I. Shabanov
️️️️
С. Шестиловский
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Нар
45'
+1
45'
Желтая карточка
A. Musahagian
Желтая карточка
С. Шестиловский
40'
38'
Замена
А. Рылач
️️️️
А. Лаврик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
16
Kirill Pavlyuchek
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
СКА-1938
30
Михаил Башилов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
13
Владислав Полоз
ПВ
0
I. Tlupov
ЦФ
33
Marko Stojanović
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
0
I. Shabanov
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
33
Константин Малицкий
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
3-2-5
16
0
0
44
Шестиловский
10
Альшаник
8
Барсуков
11
Мельников
70
7
Нар
1
4-3-1-3
55
Лаврик
3
Сокол
5
Мирошников
30
Башилов
55
Гирс
7
Свирепа
6
47
Васильев
22
99
Юдчиц
13
8
Барсуков
78
Якушевич
78
Якушевич
8
Барсуков
70
0
0
70
44
Шестиловский
0
0
44
Шестиловский
7
Нар
0
0
7
Нар
99
Юдчиц
18
Омельянчук
18
Омельянчук
99
Юдчиц
55
Лаврик
2
Рылач
2
Рылач
55
Лаврик
47
Васильев
77
Совпель
77
Совпель
47
Васильев
Остались в запасе
Славия-Мозырь
СКА-1938
33
Marko Stojanović
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
16
Mikhail Baranovski
ВР
Главный тренер
Юрий Пунтус
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Mamadou Diallo
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
33
Marko Stojanović
ЦФ
80
Guido Ratto Canziani
ЦФ
14
Alexander Dygun
ЦФ
13
Владислав Полоз
ПВ
16
Mikhail Baranovski
ВР
Остались в запасе
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Mamadou Diallo
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Славия-Мозырь - СКА-1938
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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