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Расписание матчей
Евро-2024
Уэльс - Дания
Уэльс - Дания: обзор матча 26 июня 2021
Уэльс
26.06.2021, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Дания
27'
К. Дольберг
48'
К. Дольберг
88'
Й. Меле
90+6'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Дания
90'
+6
ГОЛ! 0:4!
М. Брейтуэйт
Желтая карточка
Г. Бэйл
90'
+3
Красная карточка
Х. Уилсон
90'
88'
ГОЛ! 0:3!
Й. Меле
Пас отдал
М. Йенсен
Желтая карточка
Д. Брукс
80'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Джеймс
78'
Замена
Т. Робертс
️️️️
К. Мур
78'
77'
Замена
Й. Андерсен
️️️️
С. Кьер
77'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Й. Стригер Ларсен
69'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
К. Дольберг
60'
Замена
К. Нергор
️️️️
М. Дамсгор
60'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Т. Делэни
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Д. Моррел
60'
48'
ГОЛ! 0:2!
К. Дольберг
Желтая карточка
К. Мур
40'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
К. Робертс
40'
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Дольберг
Пас отдал
М. Дамсгор
Желтая карточка
Д. Родон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
25
Андерс Кристиансен
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Уорд
4
Дэвис
2
Мефам
6
Родон
16
Моррел
14
Робертс
10
Рэмзи
7
Аллен
20
Джеймс
11
Бэйл
13
Мур
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
4
Кьер
3
Вестергор
13
Кристенсен
5
Меле
8
Делэни
17
Стригер Ларсен
23
Хейбьерг
14
Дамсгор
12
Дольберг
9
Брейтуэйт
20
Джеймс
7
Брукс
7
Брукс
20
Джеймс
16
Моррел
8
Уилсон
8
Уилсон
16
Моррел
14
Робертс
3
Уильямс
3
Уильямс
14
Робертс
13
Мур
9
Робертс
9
Робертс
13
Мур
17
Стригер Ларсен
26
Бойлесен
26
Бойлесен
17
Стригер Ларсен
4
Кьер
2
Андерсен
2
Андерсен
4
Кьер
14
Дамсгор
15
Нергор
15
Нергор
14
Дамсгор
8
Делэни
7
Йенсен
7
Йенсен
8
Делэни
12
Дольберг
21
Корнелиус
21
Корнелиус
12
Дольберг
Остались в запасе
Уэльс
Дания
23
Дилан Левитт
ЦП
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
Главный тренер
Роберт Пейдж
19
Йонас Винд
ЦФ
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
25
Андерс Кристиансен
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
23
Дилан Левитт
ЦП
21
Адам Дэвис
ВР
1
Уэйн Хеннесси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
18
Джонатан Уильямс
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
Остались в запасе
19
Йонас Винд
ЦФ
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
25
Андерс Кристиансен
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Уэльс - Дания
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Россия 1
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