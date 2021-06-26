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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Динамо-Брест
Шахтер - Динамо-Брест: обзор матча 26 июня 2021
Шахтер
26.06.2021, суббота, 20:45
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Динамо-Брест
18'
В. Ахмеди
71'
С. Беленький
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Динамо-Брест
90'
+3
Замена
️️️️
П. Седько
Замена
Р. Дебелко
️️️️
А. Сачивко
90'
89'
Желтая карточка
Д. Иван
87'
Замена
С. Тихоновский
️️️️
С. Беленький
Замена
E. Vincent Okeuhie
️️️️
Н. Антич
84'
Замена
В. Сотников
️️️️
Г. Шевченко
83'
Желтая карточка
И. Иванович
81'
79'
Желтая карточка
А. Шестюк
71'
ГОЛ! 1:1!
С. Беленький
69'
Желтая карточка
Я. Эммануэль Аффи
62'
Замена
M. Sanusi
️️️️
С. Лынько
Замена
И. Иванович
️️️️
Д. Подстрелов
54'
Замена
Р. Бегунов
️️️️
Ю. Сзоке
37'
ГОЛ! 1:0!
В. Ахмеди
Пас отдал
Д. Дарбо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
18
Никита Корзун
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
95
Давид Иван
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
66
Сергей Политевич
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
11
Игор Иванович
ПВ
33
Eze Vincent Okeuhie
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
0
S. Akinbule
ЦФ
Динамо-Брест
1
Артем Денисенко
ВР
0
D. Baiduk
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
3-1-4-1-1
30
Гутор
24
Филипенко
20
Сачивко
5
Антич
18
Корзун
30
Ахмеди
37
Сзоке
7
Стасевич
99
Шевченко
98
Подстрелов
98
Дарбо
4-2-2-2
25
Степанов
0
21
Слабашевич
18
Щербо
55
Аффи
95
Иван
23
Олехнович
89
Лынько
26
Седько
19
Беленький
9
Шестюк
5
Антич
33
33
5
Антич
98
Подстрелов
11
Иванович
11
Иванович
98
Подстрелов
20
Сачивко
27
Дебелко
27
Дебелко
20
Сачивко
37
Сзоке
67
Бегунов
67
Бегунов
37
Сзоке
99
Шевченко
33
Сотников
33
Сотников
99
Шевченко
89
Лынько
27
27
89
Лынько
19
Беленький
26
Тихоновский
26
Тихоновский
19
Беленький
Остались в запасе
Шахтер
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
0
S. Akinbule
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Артем Денисенко
ВР
20
Максим Ковальчук
ОП
0
D. Baiduk
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
0
S. Akinbule
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
25
Андрей Макаренко
ПЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
20
Максим Ковальчук
ОП
0
D. Baiduk
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Шахтер - Динамо-Брест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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