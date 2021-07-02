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    Расписание матчей 02-07-2021

    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 8 тур
    2 июля, пятница
    01:00
    Атлетико Минейро
    4:1
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    2 июля, пятница
    02:00
    Куяба
    0:2
    Фламенго
    Матч завершен
    США. МЛС 2021, 15 тур
    2 июля, пятница
    04:30
    Остин
    4:1
    Портленд
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2021
    2 июля, пятница
    15:00
    Пари НН
    0:3
    Рубин
    Матч завершен
    2 июля, пятница
    18:30
    Спартак
    2:2
    Браво
    Матч завершен
    2 июля, пятница
    19:00
    Динамо
    1:0
    АЕЛ
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2021, 19 тур
    2 июля, пятница
    16:00
    Кайрат
    5:0
    Атырау
    Матч завершен
    2 июля, пятница
    16:00
    Астана
    4:3
    Шахтер
    Матч завершен
    2 июля, пятница
    18:00
    Актобе
    2:1
    Акжайык
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 15 тур
    2 июля, пятница
    18:00
    Минск
    2:2
    Сморгонь
    Матч завершен
    Чемпионат Европы 2020, 1/4 финала
    2 июля, пятница
    19:00
    Швейцария
    1:1
    (1:3)п
    Испания
    Матч завершен
    2 июля, пятница
    22:00
    Бельгия
    1:2
    Италия
    Матч завершен
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