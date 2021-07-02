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Расписание матчей
Евро-2024
Бельгия - Италия
Бельгия - Италия: обзор матча 02 июля 2021
Бельгия
02.07.2021, пятница, 22:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Италия
45+2'
Р. Лукаку (П)
31'
Н. Барелла
44'
Л. Инсинье
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Италия
90'
+2
Замена
Р. Толой
️️️️
Ф. Кьеза
89'
Желтая карточка
Д. Берарди
79'
Замена
Д. Берарди
️️️️
Л. Инсинье
79'
Замена
Эмерсон
️️️️
Л. Спинаццола
77'
Травма
Л. Спинаццола
74'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
М. Верратти
Замена
Д. Прат
️️️️
Н. Шадли
74'
74'
Замена
А. Белотти
️️️️
Ч. Иммобиле
Травма
Н. Шадли
73'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Т. Менье
70'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Ю. Тилеманс
69'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Лукаку
45'
+2
44'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Барелла
Пас отдал
М. Верратти
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
21'
20'
Желтая карточка
М. Верратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Тома Менье
ПАЗ
16
Торган Азар
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Жоржиньо
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
14
Федерико Кьеза
РФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
22
Насер Шадли
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
25
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
11
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
15
Менье
8
Тилеманс
6
Витсель
16
Азар
7
Де Брюйне
11
Доку
9
Лукаку
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
4
Спинаццола
8
Жоржиньо
18
Барелла
6
Верратти
10
Инсинье
14
Кьеза
17
Иммобиле
15
Менье
22
Шадли
22
Шадли
15
Менье
Шадли
26
Прат
26
Прат
Шадли
8
Тилеманс
14
Мертенс
14
Мертенс
8
Тилеманс
4
Спинаццола
13
Эмерсон
13
Эмерсон
4
Спинаццола
14
Кьеза
25
Толой
25
Толой
14
Кьеза
6
Верратти
16
Кристанте
16
Кристанте
6
Верратти
10
Инсинье
11
Берарди
11
Берарди
10
Инсинье
17
Иммобиле
9
Белотти
9
Белотти
17
Иммобиле
Остались в запасе
Бельгия
Италия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Бельгия - Италия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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3
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Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
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