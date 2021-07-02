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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Фламенго
Куяба - Фламенго: обзор матча 02 июля 2021
Куяба
02.07.2021, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
0 : 2
Завершен
Фламенго
10'
Педро
90+2'
Т. Майя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Фламенго
90'
+2
Желтая карточка
M.
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Т. Майя
Пас отдал
Р. Муньис
Желтая карточка
D. Gomes Magalhaes
89'
Желтая карточка
Клайсон
83'
Замена
R. Elias
️️️️
L. Hernández
78'
77'
Замена
M.
️️️️
Витиньо
77'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Педро
Замена
A. Conceição
️️️️
R. Gava
71'
64'
Желтая карточка
Витиньо
Замена
F. Marques
️️️️
É.
61'
57'
Замена
Т. Майя
️️️️
Ж. Гомес
57'
Замена
У. Моура
️️️️
Диего
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
Д. Кафу
46'
Замена
Камило
️️️️
L. Ramon
46'
40'
Желтая карточка
Родиней
Желтая карточка
Марллон
40'
34'
Желтая карточка
Б. Энрике
32'
Желтая карточка
Диего
10'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Ж. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
50
Юри
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
29
Клайсон
ЦП
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
27
Камило
ОП
4
Anderson Conceição
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
77
Osman
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
99
Werton
ЦФ
22
Max
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
2-1-2-5
22
Вальтер
4
Паулао
13
Марллон
50
Юри
6
Виларди
29
Клайсон
27
19
7
Кафу
18
19
3-1-1-3-2
12
Батиста
2
Матеузиньо
30
Кайо
16
Луис
15
Арао
35
Гомес
11
Витиньо
10
Диего
30
Микаэл
9
Педро
27
Энрике
18
4
4
18
19
19
19
19
19
27
Камило
27
Камило
19
7
Кафу
11
11
7
Кафу
27
9
9
27
9
Педро
9
Муньис
9
Муньис
9
Педро
11
Витиньо
22
22
11
Витиньо
10
Диего
5
Моура
5
Моура
10
Диего
35
Гомес
29
Майя
29
Майя
35
Гомес
Остались в запасе
Куяба
Фламенго
21
Жоао Карлос
ВР
6
Uendel
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
77
Osman
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
99
Werton
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ВР
6
Uendel
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
77
Osman
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
99
Werton
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Куяба - Фламенго
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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