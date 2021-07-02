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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Портленд
Остин - Портленд: обзор матча 02 июля 2021
Остин
02.07.2021, пятница, 04:30
США. МЛС, 15 тур
4 : 1
Завершен
Портленд
28'
Д. Галлахер
33'
Кристиан
77'
А. Ринг
81'
H. Jimenez
45+7'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Портленд
Желтая карточка
Кристиан
90'
+1
88'
Замена
Б. Бодили
️️️️
Э. Уильямсон
Замена
Р. Редес
️️️️
А. Ринг
88'
84'
Замена
Р. Самбрано
️️️️
D. Valeri
83'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
М. Лориа
83'
Замена
Д. Фочив
️️️️
Ж. Эбобиссе
Замена
A. Stanley
️️️️
Ж. Колманич
82'
ГОЛ! 4:1!
H. Jimenez
Пас отдал
Д. Страуд
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Ринг
Пас отдал
C. Dominguez
77'
Замена
K. Manneh
️️️️
Т. Почеттино
73'
68'
Желтая карточка
Д. Асприлья
Замена
Д. Страуд
️️️️
Д. Галлахер
46'
45'
+7
ГОЛ! 2:1!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
М. Лориа
45'
+5
Желтая карточка
Б. Туилома
Желтая карточка
Т. Почеттино
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Колманич
44'
ГОЛ! 2:0!
Кристиан
Пас отдал
C. Dominguez
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Галлахер
Пас отдал
Т. Почеттино
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
7
Даниэль Перейра
ЦП
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
16
H. Jimenez
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
8
Джаред Страуд
ЛВ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
34
William Pulisic
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
20
Джордж Фочив
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
3-3-1-3
1
23
Колманич
5
18
Касканте
7
Перейра
68
Кристиан
4
Ринг
8
Почеттино
17
Галлахер
10
16
4-3-3
12
Кларк
28
Бонилья
28
Туилома
13
Жупарич
2
ван Ранкин
19
Уильямсон
8
21
Чара
27
Асприлья
44
Лориа
17
Эбобиссе
4
Ринг
17
Редес
17
Редес
4
Ринг
23
Колманич
4
4
23
Колманич
17
Галлахер
8
Страуд
8
Страуд
17
Галлахер
8
Почеттино
31
31
8
Почеттино
17
Эбобиссе
20
Фочив
20
Фочив
17
Эбобиссе
19
Уильямсон
98
Бодили
98
Бодили
19
Уильямсон
44
Лориа
33
Мабиала
33
Мабиала
44
Лориа
8
26
Самбрано
26
Самбрано
8
Остались в запасе
Остин
Портленд
34
William Pulisic
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
Главный тренер
Джош Волфф
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
34
William Pulisic
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Остин - Портленд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Q2
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