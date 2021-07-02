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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 02 июля 2021
Атлетико Минейро
02.07.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
4 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
27'
М. Сарачо
37'
М. Сарачо
42'
И. Фернандес
89'
И. Фернандес
45+1'
М. Фрейтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
Замена
Нето
️️️️
М. Сарачо
90'
+1
Замена
Натан
️️️️
Д. Саварино
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
И. Фернандес
Пас отдал
Халк
89'
78'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
А. Гомес
Замена
Йоран
️️️️
Маррони
78'
72'
Замена
P. Dyego
️️️️
J.
72'
Замена
A.
️️️️
D.
70'
Желтая карточка
J.
46'
Замена
L.
️️️️
З. Роберто
45'
+1
ГОЛ! 3:1!
М. Фрейтас
ГОЛ! 3:0!
И. Фернандес
Пас отдал
Д. Саварино
42'
39'
Желтая карточка
Натанаэль
ГОЛ! 2:0!
М. Сарачо
Пас отдал
Маррони
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Сарачо
Пас отдал
Халк
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
3
Че Че
ЦП
8
Жаир
ЦП
8
Игнасио Фернандес
АП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Атлетико Гойяненсе
16
Игор Кариус
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
16
Микаэл
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
41
Нето
ОП
19
Йоран
ЦП
30
Калебе
ЦП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
9
Felipe Felicio
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
14
André
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
3-3-3-1
22
Эверсон
4
Ревер
21
Рабельо
25
Мариано
11
Саварино
3
Че Че
8
Жаир
8
Фернандес
11
Сарачо
7
Халк
38
Маррони
4-2-1-1-3
33
Эдер
2
Оливейра
25
Натанаэль
16
Кариус
5
Маранхао
17
Фрейтас
18
11
Гомес
99
Зе Роберто
16
23
11
Сарачо
41
Нето
41
Нето
11
Сарачо
11
Саварино
14
Натан
14
Натан
11
Саварино
38
Маррони
19
Йоран
19
Йоран
38
Маррони
11
Гомес
44
Баральяс
44
Баральяс
11
Гомес
23
0
0
23
18
7
7
18
97
97
99
Зе Роберто
81
81
99
Зе Роберто
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
17
Савиньо
ПВ
9
Felipe Felicio
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
30
Калебе
ЦП
77
Дилан Борреро
ЛВ
16
Микаэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Габриэль
ЦЗ
31
Матеус Мендес
ВР
Главный тренер
Эдуардо Домингес
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
14
André
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
Остались в запасе
17
Савиньо
ПВ
9
Felipe Felicio
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
30
Калебе
ЦП
77
Дилан Борреро
ЛВ
16
Микаэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Габриэль
ЦЗ
31
Матеус Мендес
ВР
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
14
André
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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