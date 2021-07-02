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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Браво
Спартак - Браво: обзор матча 02 июля 2021
Спартак
02.07.2021, пятница, 18:30
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Браво
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Браво
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Браво
Словения. Первая Лига, 17 тур
Браво
- : -
28.11.2026
Алюминий
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Браво
1 : 2
02.11.2026
Копер
Словения. Первая Лига, 13 тур
Бринье Гросуплье
0 : 0
29.10.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 12 тур
Браво
2 : 2
17.10.2026
Радомлье
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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