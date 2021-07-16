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    Расписание матчей 16-07-2021

    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2021, 16 тур
    16 июля, пятница
    16:45
    Слуцк
    3:4
    БАТЭ
    Матч завершен
    16 июля, пятница
    18:45
    Динамо-Брест
    3:0
    Спутник
    Тех. поражение
    16 июля, пятница
    20:45
    Торпедо-БелАЗ
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 1 тур
    16 июля, пятница
    20:00
    Мидтьюлланд
    1:2
    Оденсе
    Матч завершен
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