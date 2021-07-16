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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - БАТЭ
Слуцк - БАТЭ: обзор матча 16 июля 2021
Слуцк
16.07.2021, пятница, 16:45
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
3 : 4
Завершен
БАТЭ
59'
Д. Сасин (П)
67'
С. Альфред
90+4'
M. Buraev
9'
П. Карасев
18'
Е. Яблонский
41'
Э. Жевнеров (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - БАТЭ
ГОЛ! 3:3!
M. Buraev
Пас отдал
С. Альфред
90'
+4
Желтая карточка
С. Глебко
89'
88'
Замена
С. Волков
️️️️
П. Карасев
Замена
Ю. Клочков
️️️️
Д. Сасин
82'
Замена
Н. Былинкин
️️️️
E. Semenov
82'
69'
Замена
А. Носко
️️️️
Б. Копитович
ГОЛ! 2:3!
С. Альфред
67'
Замена
С. Альфред
️️️️
А. Потапенко
60'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Сасин
59'
54'
Замена
И. Василевич
️️️️
Н. Милич
Замена
С. Глебко
️️️️
Е. Велько
51'
46'
Замена
А. Филипович
️️️️
Ш. Умаров
46'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
Д. Нечаев
Желтая карточка
К. Вергейчик
43'
41'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Э. Жевнеров
Пас отдал
Д. Нечаев
Желтая карточка
А. Анюкевич
30'
18'
ГОЛ! 0:2!
Е. Яблонский
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Карасев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
8
Egor Semenov
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
8
Арсений Концедайлов
АП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
15
Борис Копитович
ЦЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
11
Максим Володько
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Слуцк
12
Дмитрий Харитонов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
0
M. Buraev
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
2-1-2-3-2
12
14
Анюкевич
5
Жевнеров
15
Бочеров
44
Бутаревич
8
17
Потапенко
8
Концедайлов
77
Сасин
22
Велько
33
Вергейчик
3-1-3-3
47
Кудравец
27
Нечаев
32
Филипович
15
Копитович
18
Карасев
11
Володько
14
Яблонский
33
Нехайчик
26
Милич
17
Умаров
14
Сигневич
8
12
Былинкин
12
Былинкин
8
77
Сасин
7
Клочков
7
Клочков
77
Сасин
17
Потапенко
29
Альфред
29
Альфред
17
Потапенко
22
Велько
17
Глебко
17
Глебко
22
Велько
15
Копитович
2
Носко
2
Носко
15
Копитович
17
Умаров
6
Филипович
6
Филипович
17
Умаров
27
Нечаев
3
Бессмертный
3
Бессмертный
27
Нечаев
18
Карасев
5
Волков
5
Волков
18
Карасев
26
Милич
25
Василевич
25
Василевич
26
Милич
Остались в запасе
Слуцк
БАТЭ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
20
Денис Образов
ЦЗ
0
M. Buraev
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
20
Денис Образов
ЦЗ
0
M. Buraev
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Слуцк - БАТЭ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
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