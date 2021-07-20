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    Расписание матчей 20-07-2021

    июнь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    июль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2021, 12 тур
    20 июля, вторник
    02:00
    Америка Минейро
    0:1
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022), 1 тур
    20 июля, вторник
    14:00
    Динамо
    0:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    20 июля, вторник
    16:00
    Иртыш
    2:1
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    20 июля, вторник
    16:30
    Звезда
    1:1
    Новосибирск
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 2 раунд, первый матч
    20 июля, вторник
    18:00
    Алашкерт
    0:1
    Шериф
    Матч завершен
    20 июля, вторник
    19:00
    Линкольн
    1:2
    ЧФР Клуж
    Матч завершен
    20 июля, вторник
    21:00
    Ференцварош
    2:0
    Жальгирис
    Матч завершен
    20 июля, вторник
    21:00
    Динамо
    2:0
    Омония
    Матч завершен
    20 июля, вторник
    21:30
    Рапид
    2:1
    Спарта
    Матч завершен
    20 июля, вторник
    21:45
    Селтик
    1:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Лига конференций (2021/2022), 2 раунд, первый матч
    20 июля, вторник
    18:55
    Домжале
    1:1
    Хонка
    Матч завершен
    20 июля, вторник
    19:00
    Приштина
    4:1
    Коннас Куэй
    Матч завершен
    20 июля, вторник
    19:00
    Кауно Жальгирис
    0:5
    ТНС
    Матч завершен
    20 июля, вторник
    22:00
    Фольгоре
    1:3
    Хибернианс
    Матч завершен
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