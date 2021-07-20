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Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Жальгирис
Ференцварош - Жальгирис: обзор матча 20 июля 2021
Ференцварош
20.07.2021, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Жальгирис
25'
М. Узуни
39'
Т. Нгуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ференцварош - Жальгирис
Пенальти не реализован!
М. Узуни
90'
+2
Замена
Б. Вечеи
️️️️
Э. Чивич
90'
+2
84'
Замена
М. Куклис
️️️️
О. Онази
Замена
Ф. Боли
️️️️
Р. Ммае
76'
Замена
К. Закариассен
️️️️
Т. Нгуэн
69'
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Зубков
69'
65'
Замена
J. Sylvestr
️️️️
Й. Тадич
59'
Замена
Т. Киш
️️️️
М. Гамаков
59'
Замена
M. Karamarko
️️️️
Ф. Кьереме
Желтая карточка
И. Харатин
45'
44'
Желтая карточка
М. Гамаков
ГОЛ! 2:0!
Т. Нгуэн
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Узуни
Пас отдал
Р. Ммае
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Сомалья
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
8
Райан Ммае
ЦФ
3
Сэми Ммае
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Жальгирис
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
11
Уго Видемонт
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
11
Франсис Кьереме
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
26
Неманья Любисавлевич
ЦФ
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
57
Otto John
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
5
Балинт Вечеи
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Жальгирис
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
30
Marko Karamarko
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
10
Томислав Киш
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
3-1-1-3-2
90
Дибус
77
Чивич
16
Блажич
2
Уинго
14
Харатин
7
Сомалья
10
Узуни
93
Нгуэн
21
Зубков
3
Ммае
8
Ммае
1-3-5
13
Миколюнас
95
Бопесу
12
Онази
22
Вербицкас
11
Кьереме
1
Гертмонас
26
Любисавлевич
15
Татомирович
88
Гамаков
93
Нгуэн
16
Закариассен
16
Закариассен
93
Нгуэн
21
Зубков
21
Мак
21
Мак
21
Зубков
8
Ммае
9
Боли
9
Боли
8
Ммае
77
Чивич
5
Вечеи
5
Вечеи
77
Чивич
11
Кьереме
30
30
11
Кьереме
12
Онази
88
Куклис
88
Куклис
12
Онази
88
Гамаков
10
Киш
10
Киш
88
Гамаков
27
Тадич
9
9
27
Тадич
Остались в запасе
Ференцварош
Жальгирис
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
57
Otto John
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
57
Otto John
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ЦФ
95
Gaudentas Ralys
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Статистика матча Ференцварош - Жальгирис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
Стадион:
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