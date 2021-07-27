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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Жальгирис - Ференцварош
Жальгирис - Ференцварош: обзор матча 27 июля 2021
Жальгирис
27.07.2021, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Ференцварош
90+3'
П. Диав
44'
Р. Ммае
72'
Р. Ммае
90+4'
Р. Мак
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жальгирис - Ференцварош
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Р. Мак
ГОЛ! 1:2!
П. Диав
Пас отдал
У. Видемонт
90'
+3
Замена
Г. Ярусевичюс
️️️️
Ф. Кьереме
87'
77'
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Узуни
76'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
М. Блажич
72'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ммае
Пас отдал
М. Узуни
69'
Замена
А. Зубков
️️️️
Т. Нгуэн
62'
Желтая карточка
Д. Зигер
Замена
Й. Тадич
️️️️
J. Sylvestr
61'
Замена
Т. Киш
️️️️
О. Онази
61'
57'
Замена
Д. Зигер
️️️️
Сомалья
44'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ммае
Пас отдал
М. Узуни
34'
Желтая карточка
Д. Чонтош
Желтая карточка
О. Онази
32'
Желтая карточка
П. Диав
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
1
Эдвинас Гертмонас
ЦФ
26
Неманья Любисавлевич
ЦФ
23
Папе Диав
ЦФ
14
Каролис Узела
ЦФ
11
Франсис Кьереме
ЦФ
11
Уго Видемонт
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
3
Сэми Ммае
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Жальгирис
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
10
Томислав Киш
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
21
Роберт Мак
ЛВ
18
Давид Зигер
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
1
Адам Варга
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
5
Балинт Вечеи
ЦФ
1-3-5
13
Миколюнас
95
Бопесу
12
Онази
22
Вербицкас
23
Диав
11
Видемонт
11
Кьереме
14
Узела
26
Любисавлевич
3-1-2-2-2
90
Дибус
2
Уинго
5
Чонтош
16
Блажич
14
Харатин
16
Закариассен
7
Сомалья
10
Узуни
93
Нгуэн
3
Ммае
8
Ммае
11
Кьереме
9
Ярусевичюс
9
Ярусевичюс
11
Кьереме
9
27
Тадич
27
Тадич
9
12
Онази
10
Киш
10
Киш
12
Онази
93
Нгуэн
21
Зубков
21
Зубков
93
Нгуэн
7
Сомалья
18
Зигер
18
Зигер
7
Сомалья
10
Узуни
21
Мак
21
Мак
10
Узуни
16
Блажич
5
Вечеи
5
Вечеи
16
Блажич
Остались в запасе
Жальгирис
Ференцварош
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
1
Адам Богдан
ВР
10
Стипе Лончар
ЦП
9
Франк Боли
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
1
Адам Варга
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
10
Стипе Лончар
ЦП
9
Франк Боли
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
1
Адам Варга
ЦФ
57
Otto John
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Жальгирис - Ференцварош
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
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