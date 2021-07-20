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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кауно Жальгирис - ТНС
Кауно Жальгирис - ТНС: обзор матча 20 июля 2021
Кауно Жальгирис
20.07.2021, вторник, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 5
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
ТНС
8'
Л. Смит
35'
Д. Дэвис
38'
Д. Дэвис
40'
Д. МакМанус
87'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кауно Жальгирис - ТНС
87'
ГОЛ! 0:5!
Д. Уильямс
Пас отдал
J. Routledge
84'
Замена
B. Cornish
️️️️
Б. Кларк
Замена
A. Opeyemi
️️️️
Ф. Отеле
84'
78'
Замена
D. Ebbe
️️️️
Д. МакМанус
Желтая карточка
Д. Сесплаукис
77'
77'
Желтая карточка
Д. Уильямс
71'
Замена
L. Rees
️️️️
A. Cieslewicz
71'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Л. Роблес
Замена
Р. Садаускас
️️️️
М. Дапкус
71'
Замена
M. Thuique
️️️️
L. Pilibaitis
63'
Замена
E. David
️️️️
E. Kloniunas
46'
40'
ГОЛ! 0:4!
Д. МакМанус
Пас отдал
Д. Дэвис
38'
ГОЛ! 0:3!
Д. Дэвис
Пас отдал
К. Мэрриот
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дэвис
Пас отдал
К. Мэрриот
23'
Желтая карточка
Б. Кларк
Желтая карточка
E. Kloniunas
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Смит
Пас отдал
Д. МакМанус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кауно Жальгирис
35
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
15
Каролис Силкайтис
ОП
4
Мартинас Дапкус
ЦП
90
Choco
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
77
L. Pilibaitis
ЦФ
18
Дейвидас Сесплаукис
ЦФ
80
E. Kloniunas
ЦФ
14
Дивайн Наа
ЦФ
87
Steven Thicot
ЦФ
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
ТНС
5
R. Astles
ЦФ
0
J. Routledge
ЦФ
1
Paul Harrison
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
23
Крис Мэрриот
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
22
Дэнни Дэвис
ЦФ
21
Лео Смит
ЦФ
18
Луис Роблес
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
Кауно Жальгирис
18
Римвидас Садаускас
ЦЗ
0
E. David
ЦФ
22
M. Thuique
ЦФ
27
Deitonas Vinckus
ЦФ
16
Abdulgafar Opeyemi
ЦФ
13
Domantas Putrius
ЦФ
6
Suwa Yuma
ЦФ
31
Dovydas Vilkas
ЦФ
30
Airidas Mickevičius
ЦФ
ТНС
1
Коннор Робертс
ЦФ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
17
Джордан Уильямс
ЦФ
0
L. Rees
ЦФ
1-1-1-5
35
Вайткунас
15
Силкайтис
4
Дапкус
80
22
87
14
Наа
18
Сесплаукис
5
22
Дэвис
9
МакМанус
11
18
Роблес
21
Смит
4
Дапкус
18
Садаускас
18
Садаускас
4
Дапкус
80
0
0
80
77
22
22
77
7
Отеле
16
16
7
Отеле
9
МакМанус
7
7
9
МакМанус
19
Кларк
47
47
19
Кларк
18
Роблес
17
Уильямс
17
Уильямс
18
Роблес
11
0
0
11
Остались в запасе
Кауно Жальгирис
ТНС
27
Deitonas Vinckus
ЦФ
13
Domantas Putrius
ЦФ
6
Suwa Yuma
ЦФ
31
Dovydas Vilkas
ЦФ
30
Airidas Mickevičius
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
1
Коннор Робертс
ЦФ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
Остались в запасе
27
Deitonas Vinckus
ЦФ
13
Domantas Putrius
ЦФ
6
Suwa Yuma
ЦФ
31
Dovydas Vilkas
ЦФ
30
Airidas Mickevičius
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Робертс
ЦФ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Статистика матча Кауно Жальгирис - ТНС
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Литва. А-Лига, 36 тур
ТрансИНВЕСТ
4 : 1
08.11.2026
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 35 тур
Хегельманн
1 : 4
31.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
Бранн
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Информация о матче
Стадион:
Парк Холл Стэдиум
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