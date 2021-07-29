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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ТНС - Кауно Жальгирис
ТНС - Кауно Жальгирис: обзор матча 29 июля 2021
ТНС
29.07.2021, четверг, 20:15
Лига конференций, 2 раунд
5 : 1
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Кауно Жальгирис
13'
Д. Рэдмонд
20'
Л. Роблес
25'
Д. МакМанус
69'
Л. Роблес
74'
Д. Дэвис
85'
M. Thuique
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ТНС - Кауно Жальгирис
85'
ГОЛ! 5:1!
M. Thuique
Пас отдал
L. Pilibaitis
78'
Желтая карточка
L. Pilibaitis
Замена
Б. Кларк
️️️️
К. Мэрриот
78'
Замена
L. Rees
️️️️
J. Routledge
75'
Замена
A. Cieslewicz
️️️️
Д. Дэвис
75'
ГОЛ! 5:0!
Д. Дэвис
Пас отдал
Л. Смит
74'
73'
Желтая карточка
D. Putrius
70'
Замена
A. Opeyemi
️️️️
E. David
ГОЛ! 4:0!
Л. Роблес
Пас отдал
Д. Уильямс
69'
Замена
D. Ebbe
️️️️
Д. МакМанус
67'
Замена
B. Cornish
️️️️
Д. Рэдмонд
67'
46'
Замена
D. Putrius
️️️️
М. Дапкус
27'
Желтая карточка
Э. Вайткунас
Желтая карточка
K. Davies
27'
ГОЛ! 3:0!
Д. МакМанус
Пас отдал
Д. Дэвис
25'
ГОЛ! 2:0!
Л. Роблес
Пас отдал
J. Routledge
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рэдмонд
Пас отдал
Л. Смит
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ТНС
0
J. Routledge
ЦФ
18
Луис Роблес
ЦФ
22
Дэнни Дэвис
ЦФ
17
Джордан Уильямс
ЦФ
21
Лео Смит
ЦФ
9
Деклан МакМанус
ЦФ
23
Крис Мэрриот
ЦФ
1
Paul Harrison
ЦФ
5
R. Astles
ЦФ
4
Keston Davies
ЦФ
10
Дэниэл Рэдмонд
ЦФ
Кауно Жальгирис
18
Римвидас Садаускас
ЦЗ
35
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
4
Мартинас Дапкус
ЦП
0
E. David
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
22
M. Thuique
ЦФ
18
Дейвидас Сесплаукис
ЦФ
77
L. Pilibaitis
ЦФ
87
Steven Thicot
ЦФ
90
Choco
ЦФ
22
Deividas Mikelionis
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
ТНС
1
Коннор Робертс
ЦФ
0
L. Rees
ЦФ
11
A. Cieslewicz
ЦФ
47
Beau Cornish
ЦФ
7
Dean Ebbe
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
19
Бен Кларк
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
Кауно Жальгирис
15
Каролис Силкайтис
ОП
30
Airidas Mickevičius
ЦФ
6
Suwa Yuma
ЦФ
13
Domantas Putrius
ЦФ
16
Abdulgafar Opeyemi
ЦФ
14
Дивайн Наа
ЦФ
5
1
10
Рэдмонд
4
5
23
Мэрриот
2-1-5
18
Садаускас
35
Вайткунас
4
Дапкус
18
Сесплаукис
22
90
87
77
0
0
0
0
22
Дэвис
11
11
22
Дэвис
10
Рэдмонд
47
47
10
Рэдмонд
9
МакМанус
7
7
9
МакМанус
23
Мэрриот
19
Кларк
19
Кларк
23
Мэрриот
4
Дапкус
13
13
4
Дапкус
0
16
16
0
Остались в запасе
ТНС
Кауно Жальгирис
1
Коннор Робертс
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
15
Каролис Силкайтис
ОП
30
Airidas Mickevičius
ЦФ
6
Suwa Yuma
ЦФ
14
Дивайн Наа
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Остались в запасе
1
Коннор Робертс
ЦФ
12
B. Hudson
ЦФ
26
Louis Bradford
ЦФ
Остались в запасе
15
Каролис Силкайтис
ОП
30
Airidas Mickevičius
ЦФ
6
Suwa Yuma
ЦФ
14
Дивайн Наа
ЦФ
Главный тренер
Гленн Сталь
Статистика матча ТНС - Кауно Жальгирис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
Дифферданж
1 : 0
29.07.2025
ТНС
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Литва. А-Лига, 36 тур
ТрансИНВЕСТ
4 : 1
08.11.2026
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 35 тур
Хегельманн
1 : 4
31.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Парк Холл Стэдиум
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