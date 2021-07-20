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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Домжале - Хонка
Домжале - Хонка: обзор матча 20 июля 2021
Домжале
20.07.2021, вторник, 18:55
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Хонка
69'
A. Jakupovic
76'
Ж. Мари Донгу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Домжале - Хонка
90'
+2
Желтая карточка
E. Arko-Mensah
87'
Желтая карточка
J. Voutilainen
86'
Замена
K. Rasimus
️️️️
Н. Пюухтия
80'
Замена
N. Banahene
️️️️
Р. Модешту
80'
Замена
E. Arko-Mensah
️️️️
J. Levanen
76'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мари Донгу
Пас отдал
J. Levanen
71'
Замена
О. Коскинен
️️️️
O. Ollikainen
70'
Замена
J. Voutilainen
️️️️
D. Smith
ГОЛ! 1:0!
A. Jakupovic
Пас отдал
С. Карич
69'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Домжале
14
Маттиас Кяйт
ЦП
25
Свен Карич
ЦФ
90
Zeni Husmani
ЦФ
4
Tilen Klemenčič
ЦФ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
29
Андраж Зинич
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
10
Senijad Ibričić
ЦФ
9
Dario Kolobarić
ЦФ
84
Айдын Мулалич
ЦФ
Хонка
13
Timothy Murray
ЦФ
8
Никлас Пюухтия
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
10
Лукас Кауфманн
ЦФ
0
J. Levanen
ЦФ
15
Otto Ollikainen
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
0
H. Aalto
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
26
Dani Hatakka
ЦФ
Домжале
15
Denis Adamov
ЦФ
99
Клемен Михелак
ЦФ
89
Slobodan Vuk
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
0
M. Podlogar
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
4
Benjamin Markus
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
23
Žiga Dajčman
ЦФ
Хонка
9
Хуан Алегриа
ЦФ
14
Niilo Saarikivi
ЦФ
10
Отсо Коскинен
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
12
E. Arko-Mensah
ЦФ
24
N. Banahene
ЦФ
3
Matias Rale
ЦФ
0
K. Rasimus
ЦФ
3
Tapio Heikkilä
ЦФ
28
Otto Huuhtanen
ЦФ
1-5
14
Кяйт
9
84
Мулалич
9
10
29
Зинич
5
15
26
16
Коски
0
70
Модешту
15
10
Коскинен
10
Коскинен
15
9
7
7
9
0
12
12
0
70
Модешту
24
24
70
Модешту
8
Пюухтия
0
0
8
Пюухтия
Остались в запасе
Домжале
Хонка
15
Denis Adamov
ЦФ
99
Клемен Михелак
ЦФ
89
Slobodan Vuk
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
0
M. Podlogar
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
4
Benjamin Markus
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
23
Žiga Dajčman
ЦФ
9
Хуан Алегриа
ЦФ
14
Niilo Saarikivi
ЦФ
3
Matias Rale
ЦФ
3
Tapio Heikkilä
ЦФ
28
Otto Huuhtanen
ЦФ
Остались в запасе
15
Denis Adamov
ЦФ
99
Клемен Михелак
ЦФ
89
Slobodan Vuk
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
0
M. Podlogar
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
4
Benjamin Markus
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
23
Žiga Dajčman
ЦФ
Остались в запасе
9
Хуан Алегриа
ЦФ
14
Niilo Saarikivi
ЦФ
3
Matias Rale
ЦФ
3
Tapio Heikkilä
ЦФ
28
Otto Huuhtanen
ЦФ
Статистика матча Домжале - Хонка
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Хонка
0 : 0
20.07.2023
Тобол
Лига конференций, 1 раунд
Тобол
2 : 1
13.07.2023
Хонка
Лига конференций, 2 раунд
Хонка
0 : 1
29.07.2021
Домжале
Лига конференций, 2 раунд
Домжале
1 : 1
20.07.2021
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 3
15.07.2021
Хонка
Информация о матче
Стадион:
Тапиолан Урхейлупуисто
Новости команд
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2024.07.16 14:27
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2024.06.18 09:30
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2023.02.25 09:26
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