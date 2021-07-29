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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хонка - Домжале
Хонка - Домжале: обзор матча 29 июля 2021
Хонка
29.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Домжале
22'
A. Jakupovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хонка - Домжале
Замена
Х. Алегриа
️️️️
J. Voutilainen
86'
79'
Желтая карточка
T. Klemenčič
Замена
D. Savage
️️️️
D. Smith
60'
Замена
E. Arko-Mensah
️️️️
J. Levanen
60'
Желтая карточка
J. Levanen
45'
+2
22'
ГОЛ! 0:1!
A. Jakupovic
Пас отдал
S. Ibričić
Замена
T. Heikkilä
️️️️
В. Коски
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хонка
26
Dani Hatakka
ЦФ
0
H. Aalto
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
0
J. Levanen
ЦФ
10
Лукас Кауфманн
ЦФ
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
13
Timothy Murray
ЦФ
8
Никлас Пюухтия
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Домжале
29
Андраж Зинич
ЦФ
0
M. Podlogar
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
10
Senijad Ibričić
ЦФ
90
Zeni Husmani
ЦФ
84
Айдын Мулалич
ЦФ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦФ
4
Tilen Klemenčič
ЦФ
25
Свен Карич
ЦФ
4
Benjamin Markus
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
Хонка
1
Roope Paunio
ВР
9
Хуан Алегриа
ЦФ
14
Niilo Saarikivi
ЦФ
0
D. Savage
ЦФ
10
Отсо Коскинен
ЦФ
24
N. Banahene
ЦФ
28
Otto Huuhtanen
ЦФ
3
Tapio Heikkilä
ЦФ
15
Otto Ollikainen
ЦФ
12
E. Arko-Mensah
ЦФ
3
Matias Rale
ЦФ
0
K. Rasimus
ЦФ
Домжале
14
Маттиас Кяйт
ЦП
99
Клемен Михелак
ЦФ
15
Denis Adamov
ЦФ
23
Žiga Dajčman
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
26
Marko Martinović
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
89
Slobodan Vuk
ЦФ
5
9
16
Коски
8
Пюухтия
13
39
Донгу
5
3
Вуклишевич
9
4
25
Карич
4
7
9
Алегриа
9
Алегриа
7
9
0
0
9
16
Коски
3
3
16
Коски
0
12
12
0
Остались в запасе
Хонка
Домжале
1
Roope Paunio
ВР
14
Niilo Saarikivi
ЦФ
10
Отсо Коскинен
ЦФ
24
N. Banahene
ЦФ
28
Otto Huuhtanen
ЦФ
15
Otto Ollikainen
ЦФ
3
Matias Rale
ЦФ
0
K. Rasimus
ЦФ
14
Маттиас Кяйт
ЦП
99
Клемен Михелак
ЦФ
15
Denis Adamov
ЦФ
23
Žiga Dajčman
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
26
Marko Martinović
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
89
Slobodan Vuk
ЦФ
Остались в запасе
1
Roope Paunio
ВР
14
Niilo Saarikivi
ЦФ
10
Отсо Коскинен
ЦФ
24
N. Banahene
ЦФ
28
Otto Huuhtanen
ЦФ
15
Otto Ollikainen
ЦФ
3
Matias Rale
ЦФ
0
K. Rasimus
ЦФ
Остались в запасе
14
Маттиас Кяйт
ЦП
99
Клемен Михелак
ЦФ
15
Denis Adamov
ЦФ
23
Žiga Dajčman
ЦФ
27
Tibor Gorenc-Stanković
ЦФ
13
J. Pisek
ЦФ
17
Nermin Hodžić
ЦФ
10
Z. Repas
ЦФ
26
Marko Martinović
ЦФ
25
Emir Saitoski
ЦФ
89
Slobodan Vuk
ЦФ
Статистика матча Хонка - Домжале
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Хонка
0 : 0
20.07.2023
Тобол
Лига конференций, 1 раунд
Тобол
2 : 1
13.07.2023
Хонка
Лига конференций, 2 раунд
Хонка
0 : 1
29.07.2021
Домжале
Лига конференций, 2 раунд
Домжале
1 : 1
20.07.2021
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 3
15.07.2021
Хонка
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Информация о матче
Стадион:
Тапиолан Урхейлупуисто
Новости команд
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Хонка
Домжале
«Динамо» Мх купит словенского защитника
2024.07.16 14:27
1
«Пари НН» заинтересовался словенским хавбеком
2024.06.18 09:30
Роман Еременко подписал контракт с новым клубом
2023.05.05 13:36
3
Рудаков: «За последний год цены на все в Финляндии выросли процентов на 20»
2023.02.25 09:26
Воспитанник «Зенита» Рудаков сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Финляндии
2023.02.23 19:20
Роман Еременко подписал контракт с новым клубом
2023.05.05 13:36
3
Рудаков: «За последний год цены на все в Финляндии выросли процентов на 20»
2023.02.25 09:26
Воспитанник «Зенита» Рудаков сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Финляндии
2023.02.23 19:20
Финский клуб на полгода продлил аренду вратаря «Ростова»
2023.01.10 16:18
Вратарь «Ростова» Рудаков перешел в финскую «Хонку»
2021.12.25 13:47
4
«Динамо» Мх купит словенского защитника
2024.07.16 14:27
1
«Пари НН» заинтересовался словенским хавбеком
2024.06.18 09:30
Экс-полузащитник «Локомотива» Ибричич анонсировал завершение карьеры
2021.12.25 16:55
«Сочи» претендует на 20-летнего словенского форварда Колобарича
2020.12.11 17:25
«Уфа» подписала контракт с полузащитником «Домжале» Бизяком
2018.08.14 10:08
11
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