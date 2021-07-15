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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рунавик - Хонка
Рунавик - Хонка: обзор матча 15 июля 2021
Рунавик
15.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Хонка
8'
Ж. Мари Донгу
60'
Ж. Мари Донгу
64'
Л. Кауфманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рунавик - Хонка
90'
+1
Замена
K. Rasimus
️️️️
O. Ollikainen
90'
Замена
️️️️
Ж. Мари Донгу
Замена
H. Marius Davidsen
️️️️
J. Jacobsen
80'
67'
Замена
J. Levanen
️️️️
E. Arko-Mensah
Желтая карточка
Т. Йенсен
66'
65'
Замена
О. Коскинен
️️️️
D. Smith
64'
ГОЛ! 0:3!
Л. Кауфманн
60'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Мари Донгу
Пас отдал
O. Ollikainen
56'
Желтая карточка
E. Arko-Mensah
8'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мари Донгу
Пас отдал
D. Smith
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рунавик
9
Трондур Йенсен
ОП
7
Rógvi Egilstoft Nielsen
ЦФ
5
Johann Troest Davidsen
ЦФ
0
J. Jacobsen
ЦФ
0
O. Hojgaard
ЦФ
29
Karstin Hansen
ЦФ
10
Клеминт Ольсен
ЦФ
Хонка
8
Никлас Пюухтия
ЦП
10
Лукас Кауфманн
АП
70
Руй Модешту
ПВ
39
Жан Мари Донгу
ЦФ
0
H. Aalto
ЦФ
26
Dani Hatakka
ЦФ
13
Timothy Murray
ЦФ
15
Otto Ollikainen
ЦФ
12
E. Arko-Mensah
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
Рунавик
19
Hans Marius Davidsen
ЦФ
9
Búi Egilsson
ЦФ
7
Aron Knudsen
ЦФ
26
Pætur Skipanes
ЦФ
20
Jann Mortensen
ЦФ
Хонка
10
Отсо Коскинен
АП
28
Otto Huuhtanen
ЦФ
3
Tapio Heikkilä
ЦФ
0
J. Levanen
ЦФ
0
K. Rasimus
ЦФ
24
N. Banahene
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
1-5
9
Йенсен
0
10
Ольсен
29
0
5
1-2-5
8
Пюухтия
70
Модешту
10
Кауфманн
26
9
12
15
13
0
19
19
0
9
10
Коскинен
10
Коскинен
9
12
0
0
12
15
0
0
15
Остались в запасе
Рунавик
Хонка
9
Búi Egilsson
ЦФ
7
Aron Knudsen
ЦФ
26
Pætur Skipanes
ЦФ
20
Jann Mortensen
ЦФ
28
Otto Huuhtanen
ЦФ
3
Tapio Heikkilä
ЦФ
24
N. Banahene
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
Остались в запасе
9
Búi Egilsson
ЦФ
7
Aron Knudsen
ЦФ
26
Pætur Skipanes
ЦФ
20
Jann Mortensen
ЦФ
Остались в запасе
28
Otto Huuhtanen
ЦФ
3
Tapio Heikkilä
ЦФ
24
N. Banahene
ЦФ
7
Jerry Voutilainen
ЦФ
Статистика матча Рунавик - Хонка
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
Б68 Тофтир
0 : 3
31.10.2026
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Рунавик
1 : 0
18.10.2026
Вестур
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Скала
1 : 2
11.10.2026
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Хонка
0 : 0
20.07.2023
Тобол
Лига конференций, 1 раунд
Тобол
2 : 1
13.07.2023
Хонка
Лига конференций, 2 раунд
Хонка
0 : 1
29.07.2021
Домжале
Лига конференций, 2 раунд
Домжале
1 : 1
20.07.2021
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 3
15.07.2021
Хонка
Информация о матче
Стадион:
Тапиолан Урхейлупуисто
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