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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хонка - Рунавик
Хонка - Рунавик: обзор матча 08 июля 2021
Хонка
08.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Рунавик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хонка - Рунавик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Хонка
0 : 0
20.07.2023
Тобол
Лига конференций, 1 раунд
Тобол
2 : 1
13.07.2023
Хонка
Лига конференций, 2 раунд
Хонка
0 : 1
29.07.2021
Домжале
Лига конференций, 2 раунд
Домжале
1 : 1
20.07.2021
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 3
15.07.2021
Хонка
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
Б68 Тофтир
0 : 3
31.10.2026
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Рунавик
1 : 0
18.10.2026
Вестур
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Скала
1 : 2
11.10.2026
Рунавик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Информация о матче
Стадион:
Тапиолан Урхейлупуисто
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«Рунавик» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
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«Рунавик» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
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