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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Алашкерт - Шериф
Алашкерт - Шериф: обзор матча 20 июля 2021
Алашкерт
20.07.2021, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Шериф
83'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алашкерт - Шериф
90'
+3
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Л. Энрике
88'
Замена
П. Банда
️️️️
Ф. Кастаньеда
83'
ГОЛ! 0:1!
Л. Энрике
Замена
Н. Танков
️️️️
Д. Давидян
82'
Замена
А. Глишич
️️️️
Ж. Эмбалу
78'
Замена
В. Гоме
️️️️
Р. Овсепян
67'
64'
Замена
М. Янсане
️️️️
А. Траоре
Замена
А. Папикян
️️️️
Джеймс
46'
Замена
В. Безекур
️️️️
Д. Хурцидзе
46'
Желтая карточка
Д. Хурцидзе
30'
Желтая карточка
Джеймс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
10
Давид Хурцидзе
АП
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
21
Дидье Кадио
ЦФ
55
Тиаго Камета
ЦФ
5
Джеймс
ЦФ
9
Румян Овсепян
ЦФ
9
Давид Давидян
ЦФ
33
Деян Больевич
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
31
Себастьен Тилль
ЦП
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
27
Кестон Жульен
ЦФ
2
Данило Арболеда
ЦФ
3
Чарльз Петро
ЦФ
3
Эдмунд Аддо
ЦФ
18
Мусса Куабу
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
90
Луваннор Энрике
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Алашкерт
77
Григор Агекян
ЦФ
1
Огнен Чанчаревич
ЦФ
55
Владислав Крючков
ЦФ
17
Артак Едигарян
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
20
Агван Папикян
ЦФ
16
Венсан Безекур
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
98
Бранко Михайлович
ЦФ
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
8
Александр Белоусов
ЦП
95
Момо Янсане
ЦФ
33
Сергей Пащенко
ЦФ
6
Степан Радельич
ЦФ
13
Максим Кожокару
ЦФ
17
Hansel Zapata
ЦФ
13
Петер Банда
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
1-1-1-5
1
Юрченко
33
Восканян
10
Григорян
10
Хурцидзе
5
Джеймс
33
Больевич
9
Давидян
9
Овсепян
55
Камета
1-1-5
33
Атанасиадис
55
Дуланто
31
Тилль
3
Петро
90
Энрике
14
Траоре
18
Куабу
3
Аддо
9
Овсепян
7
Гоме
7
Гоме
9
Овсепян
5
Джеймс
20
Папикян
20
Папикян
5
Джеймс
10
Хурцидзе
16
Безекур
16
Безекур
10
Хурцидзе
70
Эмбалу
10
Глишич
10
Глишич
70
Эмбалу
9
Давидян
7
Танков
7
Танков
9
Давидян
14
Траоре
95
Янсане
95
Янсане
14
Траоре
32
Кастаньеда
13
Банда
13
Банда
32
Кастаньеда
90
Энрике
77
Бизяк
77
Бизяк
90
Энрике
Остались в запасе
Алашкерт
Шериф
77
Григор Агекян
ЦФ
1
Огнен Чанчаревич
ЦФ
55
Владислав Крючков
ЦФ
17
Артак Едигарян
ЦФ
98
Бранко Михайлович
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
1
Думитру Челядник
ВР
8
Александр Белоусов
ЦП
33
Сергей Пащенко
ЦФ
6
Степан Радельич
ЦФ
13
Максим Кожокару
ЦФ
17
Hansel Zapata
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
77
Григор Агекян
ЦФ
1
Огнен Чанчаревич
ЦФ
55
Владислав Крючков
ЦФ
17
Артак Едигарян
ЦФ
98
Бранко Михайлович
ЦФ
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
8
Александр Белоусов
ЦП
33
Сергей Пащенко
ЦФ
6
Степан Радельич
ЦФ
13
Максим Кожокару
ЦФ
17
Hansel Zapata
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Алашкерт - Шериф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Алашкерт
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