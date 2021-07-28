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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Алашкерт
Шериф - Алашкерт: обзор матча 28 июля 2021
Шериф
28.07.2021, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Алашкерт
15'
Г. Дуланто
23'
Л. Энрике
87'
С. Тилль (П)
10'
А. Глишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шериф - Алашкерт
Желтая карточка
Кристиано
90'
+1
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Л. Энрике
90'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Тилль
87'
Замена
Н. Даго
️️️️
Ф. Кастаньеда
82'
78'
Замена
Н. Танков
️️️️
А. Едигарян
68'
Замена
А. Папикян
️️️️
Д. Давидян
Желтая карточка
Ф. Кастаньеда
67'
Замена
H. Zapata
️️️️
П. Банда
60'
59'
Замена
Ж. Эмбалу
️️️️
А. Глишич
46'
Замена
Джеймс
️️️️
Б. Михайлович
46'
Замена
В. Безекур
️️️️
Р. Овсепян
ГОЛ! 2:1!
Л. Энрике
Пас отдал
А. Траоре
23'
ГОЛ! 1:1!
Г. Дуланто
Пас отдал
Ф. Кастаньеда
15'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Глишич
Пас отдал
А. Григорян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
31
Себастьен Тилль
ЦП
27
Кестон Жульен
ЦФ
2
Данило Арболеда
ЦФ
90
Кристиано
ЦФ
3
Эдмунд Аддо
ЦФ
13
Петер Банда
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
90
Луваннор Энрике
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Алашкерт
33
Тарон Восканян
ЦЗ
10
Артак Григорян
ОП
10
Давид Хурцидзе
АП
21
Дидье Кадио
ЦФ
98
Бранко Михайлович
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
17
Артак Едигарян
ЦФ
9
Румян Овсепян
ЦФ
9
Давид Давидян
ЦФ
55
Тиаго Камета
ЦФ
1
Огнен Чанчаревич
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Шериф
8
Александр Белоусов
ЦП
6
Степан Радельич
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
17
Hansel Zapata
ЦФ
33
Сергей Пащенко
ЦФ
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
55
Владислав Крючков
ЦФ
5
Джеймс
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
16
Венсан Безекур
ЦФ
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
33
Деян Больевич
ЦФ
20
Агван Папикян
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
1-1-5
33
Атанасиадис
55
Дуланто
31
Тилль
13
Банда
32
Кастаньеда
90
Энрике
14
Траоре
3
Аддо
1-1-1-5
33
Восканян
10
Григорян
10
Хурцидзе
17
Едигарян
1
Чанчаревич
55
Камета
9
Давидян
9
Овсепян
32
Кастаньеда
10
Даго
10
Даго
32
Кастаньеда
90
Энрике
77
Бизяк
77
Бизяк
90
Энрике
13
Банда
17
17
13
Банда
98
Михайлович
5
Джеймс
5
Джеймс
98
Михайлович
9
Овсепян
16
Безекур
16
Безекур
9
Овсепян
10
Глишич
70
Эмбалу
70
Эмбалу
10
Глишич
9
Давидян
20
Папикян
20
Папикян
9
Давидян
17
Едигарян
7
Танков
7
Танков
17
Едигарян
Остались в запасе
Шериф
Алашкерт
8
Александр Белоусов
ЦП
6
Степан Радельич
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
33
Сергей Пащенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Давид Юрченко
ВР
55
Владислав Крючков
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
33
Деян Больевич
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Остались в запасе
8
Александр Белоусов
ЦП
6
Степан Радельич
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
33
Сергей Пащенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
55
Владислав Крючков
ЦФ
7
Вангу Гоме
ЦФ
33
Деян Больевич
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Милан Миланович
Статистика матча Шериф - Алашкерт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
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БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Информация о матче
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