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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Приштина - Коннас Куэй
Приштина - Коннас Куэй: обзор матча 20 июля 2021
Приштина
20.07.2021, вторник, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 1
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Коннас Куэй
41'
Л. Бектеши
53'
J. Otto John
78'
Э. Красничи
90+5'
J. Otto John
75'
T. Moore
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Приштина - Коннас Куэй
ГОЛ! 4:1!
J. Otto John
Пас отдал
Х. Шабани
90'
+5
90'
+1
Замена
T. Bibby
️️️️
J. Insall
Замена
K. Vangjeli
️️️️
T. Bardhoku
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Э. Красничи
78'
75'
ГОЛ! 2:1!
T. Moore
Желтая карточка
L. Boshnjaku
72'
69'
Желтая карточка
A. Edwards
ГОЛ! 2:0!
J. Otto John
53'
Желтая карточка
M. Hoti
52'
43'
Желтая карточка
J. Insall
ГОЛ! 1:0!
Л. Бектеши
Пас отдал
Х. Шабани
41'
36'
Желтая карточка
C. Morris
Замена
J. Otto John
️️️️
L. Kryeziu
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Приштина
11
Mendurim Hoti
ЦФ
1
Ardit Nika
ЦФ
2
Бесник Красники
ЦФ
28
Леотрим Бектеши
ЦФ
3
Gledi Mici
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
17
Lorik Boshnjaku
ЦФ
44
Tun Bardhoku
ЦФ
8
Хевдет Шабани
ЦФ
9
Leotrim Kryeziu
ЦФ
10
Эндрит Красничи
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Коннас Куэй
14
Jamie Mullan
ЦФ
19
Craig Carl Curran
ЦФ
10
Jordan Davies
ЦФ
5
George Horan
ЦФ
10
Jamie Insall
ЦФ
6
Aeron Edwards
ЦФ
17
Kris Owens
ЦФ
4
Tom Moore
ЦФ
8
Callum Morris
ЦФ
2
John Disney
ЦФ
24
Kai Calderbank-Park
ЦФ
Приштина
70
Albin Prapashtica
ЦФ
35
Eglant Haxho
ЦФ
32
Kristi Vangjeli
ЦФ
4
Gentian Muca
ЦФ
6
Erdin Dushi
ЦФ
17
Valon Pllana
ЦФ
5
Ernis Topalli
ЦФ
0
J. Otto John
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Коннас Куэй
18
Thomas Bibby
ЦФ
36
Joe Evans
ЦФ
27
Charlie Holland
ЦФ
53
Harry Owen
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
5
44
10
Красничи
9
8
Шабани
17
5
17
24
2
8
4
44
32
32
44
9
0
0
9
10
18
18
10
Остались в запасе
Приштина
Коннас Куэй
70
Albin Prapashtica
ЦФ
35
Eglant Haxho
ЦФ
4
Gentian Muca
ЦФ
6
Erdin Dushi
ЦФ
17
Valon Pllana
ЦФ
5
Ernis Topalli
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
36
Joe Evans
ЦФ
27
Charlie Holland
ЦФ
53
Harry Owen
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
Остались в запасе
70
Albin Prapashtica
ЦФ
35
Eglant Haxho
ЦФ
4
Gentian Muca
ЦФ
6
Erdin Dushi
ЦФ
17
Valon Pllana
ЦФ
5
Ernis Topalli
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Остались в запасе
36
Joe Evans
ЦФ
27
Charlie Holland
ЦФ
53
Harry Owen
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Статистика матча Приштина - Коннас Куэй
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Приштина
Косово. Суперлига, 36 тур
Приштина
1 : 2
31.05.2026
Дреница
Косово. Суперлига, 35 тур
Балкани
1 : 2
24.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 33 тур
Приштина е Ре
3 : 2
06.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
Дрита
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
18.07.2024
Браво
Лига конференций, 1 раунд
Браво
0 : 1
11.07.2024
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
20.07.2023
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