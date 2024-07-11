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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Браво - Коннас Куэй
Браво - Коннас Куэй: обзор матча 11 июля 2024
Браво
11.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Коннас Куэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Браво - Коннас Куэй
77'
Желтая карточка
G. Ratcliffe
Желтая карточка
L. Štravs
57'
Желтая карточка
М. Тучич
27'
Начало матча
Статистика матча Браво - Коннас Куэй
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Браво
Словения. Первая Лига, 18 тур
Целе
- : -
06.12.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 17 тур
Браво
1 : 1
28.11.2026
Алюминий
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Браво
1 : 2
02.11.2026
Копер
Словения. Первая Лига, 13 тур
Бринье Гросуплье
0 : 0
29.10.2026
Браво
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
18.07.2024
Браво
Лига конференций, 1 раунд
Браво
0 : 1
11.07.2024
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
20.07.2023
Акурейри
Информация о матче
Главный судья:
Sivert Amland, Norway
Стадион:
ZSD Ljubljana Stadium, Ljubljana
Новости команд
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