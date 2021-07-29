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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Коннас Куэй - Приштина
Коннас Куэй - Приштина: обзор матча 29 июля 2021
Коннас Куэй
29.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 2
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Приштина
3'
J. Insall
47'
G. Horan
57'
J. Insall
82'
C. Morris (П)
29'
Э. Красничи
36'
Э. Красничи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коннас Куэй - Приштина
90'
+4
Замена
K. Vangjeli
️️️️
M. Hoti
90'
+2
Желтая карточка
A. Nika
Желтая карточка
A. Edwards
88'
Желтая карточка
G. Horan
86'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
C. Morris
82'
72'
Замена
G. Muca
️️️️
Х. Шабани
ГОЛ! 3:2!
J. Insall
Пас отдал
A. Edwards
57'
ГОЛ! 2:2!
G. Horan
Пас отдал
M. Wilde
47'
Желтая карточка
M. Wilde
37'
36'
ГОЛ! 1:2!
Э. Красничи
29'
ГОЛ! 1:1!
Э. Красничи
Желтая карточка
J. Disney
23'
ГОЛ! 1:0!
J. Insall
Пас отдал
D. Poole
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коннас Куэй
8
Callum Morris
ЦФ
5
George Horan
ЦФ
2
John Disney
ЦФ
9
Michael Wilde
ЦФ
22
Declan Poole
ЦФ
6
Aeron Edwards
ЦФ
4
Tom Moore
ЦФ
14
Jamie Mullan
ЦФ
17
Kris Owens
ЦФ
10
Jamie Insall
ЦФ
13
Oliver Byrne
ЦФ
Приштина
1
Ardit Nika
ЦФ
11
Mendurim Hoti
ЦФ
0
J. Otto John
ЦФ
8
Хевдет Шабани
ЦФ
10
Эндрит Красничи
ЦФ
17
Lorik Boshnjaku
ЦФ
44
Tun Bardhoku
ЦФ
3
Gledi Mici
ЦФ
28
Леотрим Бектеши
ЦФ
2
Бесник Красники
ЦФ
77
Gauthier Mankenda
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Коннас Куэй
36
Joe Evans
ЦФ
18
Thomas Bibby
ЦФ
10
Jordan Davies
ЦФ
53
Harry Owen
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
6
Danny Harrison
ЦФ
24
Kai Calderbank-Park
ЦФ
Приштина
35
Eglant Haxho
ЦФ
4
Gentian Muca
ЦФ
32
Kristi Vangjeli
ЦФ
88
Sabien Lilaj
ЦФ
9
Leotrim Kryeziu
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
5
14
13
10
17
4
5
44
77
2
Красники
28
Бектеши
3
8
Шабани
4
4
8
Шабани
11
32
32
11
Остались в запасе
Коннас Куэй
Приштина
36
Joe Evans
ЦФ
18
Thomas Bibby
ЦФ
10
Jordan Davies
ЦФ
53
Harry Owen
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
6
Danny Harrison
ЦФ
24
Kai Calderbank-Park
ЦФ
35
Eglant Haxho
ЦФ
88
Sabien Lilaj
ЦФ
9
Leotrim Kryeziu
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Остались в запасе
36
Joe Evans
ЦФ
18
Thomas Bibby
ЦФ
10
Jordan Davies
ЦФ
53
Harry Owen
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
6
Danny Harrison
ЦФ
24
Kai Calderbank-Park
ЦФ
Остались в запасе
35
Eglant Haxho
ЦФ
88
Sabien Lilaj
ЦФ
9
Leotrim Kryeziu
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
70
Albin Prapashtica
ЦФ
Главный тренер
Дебатик Цурри
Статистика матча Коннас Куэй - Приштина
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
18.07.2024
Браво
Лига конференций, 1 раунд
Браво
0 : 1
11.07.2024
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
20.07.2023
Акурейри
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31.05.2026
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1 : 2
24.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 34 тур
Приштина
2 : 3
17.05.2026
Феризай
Косово. Суперлига, 33 тур
Приштина е Ре
3 : 2
06.05.2026
Приштина
Косово. Суперлига, 32 тур
Приштина
0 : 1
02.05.2026
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