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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рапид - Спарта
Рапид - Спарта: обзор матча 20 июля 2021
Рапид
20.07.2021, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Спарта
63'
К. Кнасмюллнер
71'
К. Кнасмюллнер
3'
Л. Крейчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рапид - Спарта
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Кнасмюллнер
87'
Желтая карточка
С. Граховац
86'
83'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Т. Виснер
83'
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Петрович
73'
ГОЛ! 2:1!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
Р. Любичич
71'
69'
Замена
Я. Пешек
️️️️
Л. Крейчи
Замена
Т. Фонтас
️️️️
К. Аразе
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Кнасмюллнер
Пас отдал
К. Аразе
63'
60'
Желтая карточка
Д. Ганцко
Желтая карточка
Ф. Стойкович
41'
Желтая карточка
К. Виммер
33'
Желтая карточка
М. Ульманн
23'
17'
Желтая карточка
Л. Штетина
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Крейчи
Пас отдал
Б. Докал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
18
Марко Груль
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
6
Кевин Виммер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
7
Ладислав Крейчи
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
5
Лион Шустер
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
40
Франтишек Котек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
27
Филип Панак
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
3-3-4
30
Штребингер
30
Стойкович
28
Хофманн
31
Ульманн
28
Кнасмюллнер
10
Любичич
21
Петрович
9
Кара
6
Виммер
36
Аразе
18
Груль
3-2-2-2
1
Ницэ
28
Виснер
5
Хойер
2
Штетина
17
Ганцко
32
Виндхейм
8
Павелка
9
Докал
7
Крейчи
10
Гложек
36
Аразе
11
Фонтас
11
Фонтас
36
Аразе
28
Кнасмюллнер
13
Шик
13
Шик
28
Кнасмюллнер
21
Петрович
15
Граховац
15
Граховац
21
Петрович
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
7
Крейчи
10
Пешек
10
Пешек
7
Крейчи
28
Виснер
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
28
Виснер
Остались в запасе
Рапид
Спарта
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
5
Лион Шустер
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
40
Франтишек Котек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
27
Филип Панак
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
0
C. Dibon
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
5
Лион Шустер
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
40
Франтишек Котек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
27
Филип Панак
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Рапид - Спарта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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