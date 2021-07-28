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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спарта - Рапид
Спарта - Рапид: обзор матча 28 июля 2021
Спарта
28.07.2021, среда, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Рапид
16'
Д. Моберг-Карлссон (П)
81'
Я. Пешек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спарта - Рапид
Желтая карточка
Т. Виснер
90'
+6
89'
Желтая карточка
К. Виммер
Желтая карточка
Б. Докал
89'
86'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
Д. Петрович
ГОЛ! 2:0!
Я. Пешек
Пас отдал
А. Гложек
81'
78'
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
78'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Э. Кара
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
77'
Замена
М. Полидар
️️️️
К. Хойер
62'
59'
Замена
C. Dibon
️️️️
Л. Граймль
Замена
М. Сачек
️️️️
Д. Павелка
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Моберг-Карлссон
16'
15'
Желтая карточка
Р. Штребингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
10
Якуб Пешек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
5
Лион Шустер
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
6
Кевин Виммер
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
18
Марко Груль
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
10
Филип Соучек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
27
Филип Панак
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
0
C. Dibon
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
23
Йонас Ауэр
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
4-3-3
1
Ницэ
28
Виснер
17
Ганцко
5
Хойер
2
Штетина
10
Пешек
8
Павелка
9
Докал
10
Гложек
10
Моберг-Карлссон
7
Крейчи
3-3-4
30
Штребингер
30
Стойкович
12
Граймль
31
Ульманн
5
Шустер
21
Петрович
11
Фонтас
18
Груль
36
Аразе
6
Виммер
9
Кара
8
Павелка
61
Сачек
61
Сачек
8
Павелка
5
Хойер
21
Полидар
21
Полидар
5
Хойер
12
Граймль
0
0
12
Граймль
9
Кара
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
9
Кара
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
21
Петрович
23
Ауэр
23
Ауэр
21
Петрович
Остались в запасе
Спарта
Рапид
29
Милан Хеча
ВР
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
27
Филип Панак
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
27
Филип Панак
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Спарта - Рапид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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