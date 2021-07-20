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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Звезда - Новосибирск
Звезда - Сибирь: обзор матча 20 июля 2021
Звезда
20.07.2021, вторник, 16:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 1 тур
1 : 1
Завершен
Сибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Звезда - Сибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 30 тур
Сибирь
1 : 2
04.06.2022
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 28 тур
Звезда
2 : 1
25.05.2022
Ижевск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 27 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
15.05.2022
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 26 тур
Звезда
2 : 1
08.05.2022
Иртыш
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 25 тур
Звезда
7 : 1
05.05.2022
Динамо Брл
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
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