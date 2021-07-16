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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Оденсе
Мидтьюлланд - Оденсе: обзор матча 16 июля 2021
Мидтьюлланд
16.07.2021, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Оденсе
59'
П. Систо
15'
Б. Кадрии
90+1'
J. Skjelvik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Оденсе
90'
+7
Замена
М. Опондо
️️️️
Б. Кадрии
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
J. Skjelvik
Замена
Р. Николайсен
️️️️
Эвандер
90'
+1
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
90'
+1
Замена
В. Торп
️️️️
А. Дрейер
81'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Ж. Брумадо
81'
73'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
А. Элис Трандарсон
73'
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
Э. Сабби
67'
Замена
M. Lieder
️️️️
И. Жебали
62'
Желтая карточка
K. Larsen
ГОЛ! 1:1!
П. Систо
Пас отдал
А. Дрейер
59'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Н. Мадсен
58'
55'
Желтая карточка
Э. Сабби
51'
Желтая карточка
А. Андерсен
15'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кадрии
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
10
Mart Lieder
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
3
Хег
29
Паулиньо
28
Святченко
3
Дальсгаард
25
Онидика
10
Эвандер
77
Систо
24
Мадсен
10
Дрейер
74
Брумадо
4-4-2
53
Кристенсен
3
3
3
Эстрем
30
Андерсен
21
Трандарсон
18
11
Сабби
9
Кадрии
9
11
Жебали
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
10
Дрейер
29
Торп
29
Торп
10
Дрейер
10
Эвандер
2
Николайсен
2
Николайсен
10
Эвандер
74
Брумадо
23
Андерсон
23
Андерсон
74
Брумадо
24
Мадсен
11
Исаксен
11
Исаксен
24
Мадсен
21
Трандарсон
6
6
21
Трандарсон
9
Кадрии
11
Опондо
11
Опондо
9
Кадрии
11
Сабби
23
23
11
Сабби
11
Жебали
10
10
11
Жебали
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Оденсе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
30
Mande Sayouba
ВР
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
20
Тарик Ибрахимагич
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Оденсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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