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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Мьёндален
Сандефьорд - Мьёндален: обзор матча 16 мая 2021
Сандефьорд
16.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
0 : 3
Завершен
Мьёндален
5'
T. Brochmann
77'
Л. Ольден Ларсен
89'
M. Nakkim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Мьёндален
89'
ГОЛ! 0:3!
M. Nakkim
89'
Пенальти не реализован!
M. Nakkim
84'
Замена
J. Solberg
️️️️
O. Amund Sveen
83'
Замена
A. Scriven
️️️️
F. Brustad
83'
Замена
️️️️
M. Ovenstad
Замена
Э. Бренден
️️️️
A. Sodlund
83'
Замена
E. Valles
️️️️
A. Ordagić
82'
Замена
М. Валес
️️️️
M. Kreuzriegler
81'
77'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ольден Ларсен
Пас отдал
B. Stokke
76'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
T. Brochmann
73'
Желтая карточка
T. Brochmann
Желтая карточка
M. Kreuzriegler
71'
57'
Желтая карточка
M. Nakkim
52'
Желтая карточка
S. Aasmundsen
Пенальти не реализован!
A. Sodlund
39'
12'
Замена
S. Aasmundsen
️️️️
C. Gauseth
5'
ГОЛ! 0:1!
T. Brochmann
Пас отдал
M. Ovenstad
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мьёндален
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
1
Sosha Makani
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
92
Frederik Due
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
Мьёндален
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
4
William Sell
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
11
Alfred Scriven
ЦФ
2-2-1-5
2
Хаакенстад
5
Вембангомо
6
Мерк
24
Сингх
7
Ньенету
1
10
7
4
24
1-5
28
Себулонсен
7
20
8
22
17
24
15
Бренден
15
Бренден
24
99
Хансен
99
Хансен
10
4
4
10
4
3
Валес
3
Валес
4
11
33
33
11
7
7
Ларсен
7
Ларсен
7
22
6
6
22
8
11
11
8
Остались в запасе
Сандефьорд
Мьёндален
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
92
Frederik Due
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Бохинен
4
William Sell
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
92
Frederik Due
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
Остались в запасе
4
William Sell
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Сандефьорд - Мьёндален
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
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Информация о матче
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