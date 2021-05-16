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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич - Ливерпуль: обзор матча 16 мая 2021
Вест Бромвич
16.05.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
15'
Х. Робсон-Кану
33'
М. Салах
90+5'
Алиссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ливерпуль
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Алиссон
84'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Р. Уильямс
Замена
К. Грант
️️️️
Х. Робсон-Кану
82'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
О. Йокушлу
75'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Г. Диангана
73'
59'
Замена
Д. Шакири
️️️️
К. Джонс
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
ГОЛ! 1:0!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
М. Перейра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
25
Мэтт Филлипс
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
26
Джонстон
22
Таунсенд
6
Аджайи
5
Бартли
2
Ферлонг
8
Галлахер
19
Диангана
5
Йокушлу
25
Филлипс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
3
Филлипс
46
Уильямс
3
Робертсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
21
Джонс
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
5
Йокушлу
8
Ливермор
8
Ливермор
5
Йокушлу
19
Диангана
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
19
Диангана
4
Робсон-Кану
9
Грант
9
Грант
4
Робсон-Кану
46
Уильямс
23
Вейналдум
23
Вейналдум
46
Уильямс
21
Джонс
10
Шакири
10
Шакири
21
Джонс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ливерпуль
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
12
Билли Куметио
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Билли Куметио
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Бромвич - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
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