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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Лион
Ним - Лион: обзор матча 16 мая 2021
Ним
16.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 5
Завершен
Лион
5'
М. Коне
62'
М. Коне
8'
Л. Пакета
20'
М. Депай
24'
Л. Пакета
55'
У. Ауа
87'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Лион
87'
ГОЛ! 2:5!
И. Слимани
Пас отдал
Р. Шерки
87'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Л. Дюбуа
Замена
М. Ахлинви
️️️️
З. Ферхат
86'
76'
Замена
И. Слимани
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
Л. До
️️️️
Л. Фомба
75'
64'
Замена
Р. Шерки
️️️️
У. Ауа
64'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
ГОЛ! 2:4!
М. Коне
Пас отдал
Л. Фомба
62'
55'
ГОЛ! 1:4!
У. Ауа
Пас отдал
Л. Пакета
Замена
С. Алакуш
️️️️
П. Бюрнер
46'
24'
ГОЛ! 1:3!
Л. Пакета
20'
ГОЛ! 1:2!
М. Депай
Пас отдал
Л. Дюбуа
8'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пакета
ГОЛ! 1:0!
М. Коне
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ним
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
8
Люка До
ОП
77
Нассим Шадли
ПВ
29
Adilson Malanda
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Рейне
24
Мелинг
55
Уэда
4
Ландре
13
Бюрнер
20
Кубас
17
Элиассон
11
Фомба
8
Ферхат
20
Рипар
14
Коне
3-3-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
10
Ауа
8
Какере
36
Гимарайнс
11
Пакета
70
Корне
9
Экамби
10
Депай
13
Бюрнер
22
Алакуш
22
Алакуш
13
Бюрнер
8
Ферхат
70
Ахлинви
70
Ахлинви
8
Ферхат
11
Фомба
8
До
8
До
11
Фомба
15
Дюбуа
20
Дьоманде
20
Дьоманде
15
Дюбуа
36
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
36
Гимарайнс
10
Ауа
10
Шерки
10
Шерки
10
Ауа
9
Экамби
19
Слимани
19
Слимани
9
Экамби
Остались в запасе
Ним
Лион
29
Adilson Malanda
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
77
Нассим Шадли
ПВ
18
Antoine Valerio
ЦФ
16
Амджад Назих
ВР
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Планк
8
Хабиб Кейта
ЦП
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
29
Adilson Malanda
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
77
Нассим Шадли
ПВ
18
Antoine Valerio
ЦФ
16
Амджад Назих
ВР
10
Mahamadou Doucouré
ЦФ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
Остались в запасе
8
Хабиб Кейта
ЦП
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Паскаль Планк
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ним - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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