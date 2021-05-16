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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вальядолид
Реал Сосьедад - Вальядолид: обзор матча 16 мая 2021
Реал Сосьедад
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
4 : 1
Завершен
Вальядолид
6'
А. Исак
16'
А. Исак
28'
Д. Сильва
35'
А. Янузай (П)
82'
М. Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вальядолид
82'
ГОЛ! 4:1!
М. Андре
Пас отдал
П. Эрвияс
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
Н. Монреаль
67'
66'
Желтая карточка
М. Андре
Желтая карточка
Х. Баутиста
63'
61'
Красная карточка
Роберто
Замена
Р. Лопес
️️️️
Д. Сильва
61'
Желтая карточка
А. Янузай
60'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Янузай
60'
57'
Желтая карточка
К. Перес
53'
Замена
М. Андре
️️️️
К. Кодро
53'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Р. Алькарас
52'
Замена
Мичел
️️️️
Жота
Замена
Порту
️️️️
А. Исак
46'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Алькарас
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Янузай
35'
34'
Желтая карточка
Л. Оласа
ГОЛ! 3:0!
Д. Сильва
Пас отдал
А. Янузай
28'
27'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
Л. Перес
ГОЛ! 2:0!
А. Исак
Пас отдал
М. Оярсабаль
16'
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Ильярраменди
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Исак
Пас отдал
Д. Сильва
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
7
Жота
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
6
Феде
ЦП
21
Мичел
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
6
Гевара
14
Ильярраменди
10
Оярсабаль
21
Сильва
24
Янузай
9
Исак
4-2-3-1
1
Масип
2
Перес
12
Фернандес
15
Санчес
15
Оласа
71
Перес
4
Алькарас
20
Плано
14
Эрвияс
7
Жота
19
Кодро
18
Монреаль
2
Сальдуа
2
Сальдуа
18
Монреаль
14
Ильярраменди
36
Субименди
36
Субименди
14
Ильярраменди
21
Сильва
12
Лопес
12
Лопес
21
Сильва
9
Исак
10
Порту
10
Порту
9
Исак
24
Янузай
9
Баутиста
9
Баутиста
24
Янузай
7
Жота
21
Мичел
21
Мичел
7
Жота
4
Алькарас
19
Вилья
19
Вилья
4
Алькарас
19
Кодро
10
Андре
10
Андре
19
Кодро
2
Перес
19
Вайссман
19
Вайссман
2
Перес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вальядолид
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
6
Феде
ЦП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
6
Феде
ЦП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Реал Сосьедад - Вальядолид
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
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