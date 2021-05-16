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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Хаугесунд
Сарпсборг 08 - Хаугесунд: обзор матча 16 мая 2021
Сарпсборг 08
16.05.2021, воскресенье, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
0 : 0
Завершен
Хаугесунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Хаугесунд
Замена
Й. Солтведт
️️️️
М. Дюрестам
90'
Замена
S. Bojang
️️️️
Э. Вихне
81'
78'
Замена
И. Ваджи
️️️️
С. Лизет
Замена
Ф. Мичел
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
59'
Замена
Д. Линдсет
️️️️
М. Офкир
59'
Желтая карточка
М. Дюрестам
52'
6'
Желтая карточка
Т. Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
18
Феликс Мичел
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
27
Мадс Санде
ЦП
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
3-1-1-1-5
4
Утвик
6
Дюрестам
3
Наэсс
32
Вихне
6
Салетрос
11
Офкир
34
7
28
Коне
16
5
3-3-1-2-1
1
Селвик
3
Кнудсен
16
Хансен
2
Теркильдсен
23
Педерсен
18
Кригард
3
Деслер
16
Лейте
23
Сандберг
99
Вельде
23
Лизет
6
Дюрестам
17
Солтведт
17
Солтведт
6
Дюрестам
11
Офкир
10
Линдсет
10
Линдсет
11
Офкир
7
18
Мичел
18
Мичел
7
32
Вихне
2
2
32
Вихне
23
Лизет
25
Ваджи
25
Ваджи
23
Лизет
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Хаугесунд
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
32
Frank Stople
ЦФ
23
Александер Столас
ЛЗ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЛВ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦП
Остались в запасе
32
Frank Stople
ЦФ
23
Александер Столас
ЛЗ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦП
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЛВ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Сарпсборг 08 - Хаугесунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Хаугесунд
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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