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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эйбар
Валенсия - Эйбар: обзор матча 16 мая 2021
Валенсия
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
4 : 1
Завершен
Эйбар
3'
Г. Гедеш
19'
К. Солер
30'
К. Солер
49'
Г. Гедеш
39'
Б. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эйбар
Замена
Э. Мангала
️️️️
М. Дьякаби
85'
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Гомес
80'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Л. Кан Ин
80'
76'
Замена
А. Гарсия
️️️️
М. Атьенса
Замена
К. Пиччини
️️️️
Т. Корреа
69'
68'
Замена
П. Диоп
️️️️
Э. Экспозито
Замена
У. Рачич
️️️️
Д. Васс
68'
68'
Замена
А. Посо
️️️️
Робер
ГОЛ! 4:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
М. Гомес
49'
39'
ГОЛ! 3:1!
Б. Хиль
Пас отдал
Робер
36'
Замена
Б. Хиль
️️️️
К. Родригес
36'
Замена
С. Энрих
️️️️
Й. Муто
ГОЛ! 3:0!
К. Солер
Пас отдал
Х. Луис Гайя
30'
ГОЛ! 2:0!
К. Солер
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
К. Солер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
36
Ресио
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
19
Кике
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
28
Кристиан Олива
ОП
23
Джейсон
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Корреа
22
Гильямон
10
Васс
7
Солер
11
Гедеш
7
Кан Ин
9
Гомес
3-2-3-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
23
Арбилья
3
Робер
13
Родригес
36
Ресио
8
Экспозито
20
Атьенса
11
Муто
19
Кике
7
Кан Ин
21
Вальехо
21
Вальехо
7
Кан Ин
10
Васс
10
Рачич
10
Рачич
10
Васс
4
Дьякаби
5
Мангала
5
Мангала
4
Дьякаби
14
Корреа
12
Пиччини
12
Пиччини
14
Корреа
9
Гомес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Гомес
3
Робер
24
Посо
24
Посо
3
Робер
8
Экспозито
18
Диоп
18
Диоп
8
Экспозито
20
Атьенса
24
Гарсия
24
Гарсия
20
Атьенса
13
Родригес
17
Хиль
17
Хиль
13
Родригес
11
Муто
9
Энрих
9
Энрих
11
Муто
Остались в запасе
Валенсия
Эйбар
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Хави Грасия
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Валенсия - Эйбар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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